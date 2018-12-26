Fenerbahçede Volkan Demirel ve Ozan Tufan için karar verildi! İşte o tarih... - Galeri - Fotomaç
26 Aralık 2018, Çarşamba
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Fenerbahçe'de Volkan Demirel ve Ozan Tufan için karar verildi! İşte o tarih...

Fenerbahçe'de Phillip Cocu döneminde kadro dışı bırakılan 4 yıldız isim için sürpriz bir karar verildi.

26 Aralık 2018 Çarşamba, 11:25:55 Güncelleme: 12:13:34
Fenerbahçede Volkan Demirel ve Ozan Tufan için karar verildi! İşte o tarih...

Teknik direktör Ersun Yanal, Antalyaspor maçı sonrasında yaptığı basın toplantısında kadro dışındaki isimlerle ilgili af sinyali vermişti.

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Fenerbahçede Volkan Demirel ve Ozan Tufan için karar verildi! İşte o tarih...

Alınan bilgilere göre bu isimler için 1 Ocak tarihinde af kararı çıkacak. Bu 4 oyuncu 2 Ocak'ta Antalya'da başlayacak devre arası kampında yer alacak.

Fenerbahçede Volkan Demirel ve Ozan Tufan için karar verildi! İşte o tarih...

İşte Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan o 4 isim;

Volkan Demirel


Fenerbahçede Volkan Demirel ve Ozan Tufan için karar verildi! İşte o tarih...

Ozan Tufan

Fenerbahçede Volkan Demirel ve Ozan Tufan için karar verildi! İşte o tarih...

Aatıf Chahechouhe

Fenerbahçede Volkan Demirel ve Ozan Tufan için karar verildi! İşte o tarih...

Nabil Dirar

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