Fenerbahçede Volkan Demirel ve Ozan Tufan için karar verildi! İşte o tarih... - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'de Volkan Demirel ve Ozan Tufan için karar verildi! İşte o tarih...
Fenerbahçe'de Phillip Cocu döneminde kadro dışı bırakılan 4 yıldız isim için sürpriz bir karar verildi.
26 Aralık 2018 Çarşamba, 11:25:55
Güncelleme: 12:13:34
Teknik direktör Ersun Yanal, Antalyaspor maçı sonrasında yaptığı basın toplantısında kadro dışındaki isimlerle ilgili af sinyali vermişti.
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Alınan bilgilere göre bu isimler için 1 Ocak tarihinde af kararı çıkacak. Bu 4 oyuncu 2 Ocak'ta Antalya'da başlayacak devre arası kampında yer alacak.
İşte Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan o 4 isim;
Volkan Demirel