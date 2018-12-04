Fenerbahçede Valbuenadan kötü haber geldi! Hangi maçları kaçıracak?

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa maçında sakatlanan Futbol A Takımı oyuncumuz Mathieu Valbuena'nın kulübümüzün sağlık ekibi tarafından yapılan tetkiklerinin ardından, MR raporunda sol arka üst adalesinde zorlanma tespit edilmiş ve oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.