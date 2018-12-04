Fenerbahçede Valbuenadan kötü haber geldi! Hangi maçları kaçıracak?

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Fenerbahçe'de Valbuena'dan kötü haber geldi! Hangi maçları kaçıracak?
Spor Toto Süper Lig 14.haftasında Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldığı maçta sakatlanan Mathieu Valbuena'dan kötü haber geldi.
4 Aralık 2018 Salı, 17:39:22 Güncelleme: 17:44:43
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa maçında sakatlanan Futbol A Takımı oyuncumuz Mathieu Valbuena'nın kulübümüzün sağlık ekibi tarafından yapılan tetkiklerinin ardından, MR raporunda sol arka üst adalesinde zorlanma tespit edilmiş ve oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
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