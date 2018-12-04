Fenerbahçede Valbuenadan kötü haber geldi! Hangi maçları kaçıracak? - Galeri - Fotomaç
04 Aralık 2018, Salı
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Fenerbahçe'de Valbuena'dan kötü haber geldi! Hangi maçları kaçıracak?

Spor Toto Süper Lig 14.haftasında Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldığı maçta sakatlanan Mathieu Valbuena'dan kötü haber geldi.
4 Aralık 2018 Salı, 17:39:22 Güncelleme: 17:44:43
Fenerbahçede Valbuenadan kötü haber geldi! Hangi maçları kaçıracak?

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşan Fenerbahçe'de Fransız yıldız Valbuena bu maçta sakatlık geçirmişti.

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Fenerbahçede Valbuenadan kötü haber geldi! Hangi maçları kaçıracak?

Fenerbahçe'de sakatlık geçiren Valbuena'nın sol arka üst adalesinde zorlanma tespit edildi. Fransız yıldızın 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Fenerbahçe 'Valbuena'nın sakatlığına ilişkin açıklamada bulundu:

Fenerbahçede Valbuenadan kötü haber geldi! Hangi maçları kaçıracak?

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa maçında sakatlanan Futbol A Takımı oyuncumuz Mathieu Valbuena'nın kulübümüzün sağlık ekibi tarafından yapılan tetkiklerinin ardından, MR raporunda sol arka üst adalesinde zorlanma tespit edilmiş ve oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçede Valbuenadan kötü haber geldi! Hangi maçları kaçıracak?

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Fenerbahçede Valbuenadan kötü haber geldi! Hangi maçları kaçıracak?

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