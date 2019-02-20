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Fenerbahçe'de Valbuena gerçeği! İşte kadroya alınmama nedeni
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Zenit ile karşılaşacak. Sarı-Lacivertlilerde bu kritik maç öncesi Valbuena ve Benzia kadroya alınmadı. Nedeni ise Fenerbahçelileri derbi öncesi üzecek...
20 Şubat 2019 Çarşamba 18:39
Güncelleme: 20.02.2019 18:55
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Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Son 32 turu rövanş maçında yarın akşam deplasmanda Rusya temsilcisi Zenit ile Saint Petersburg Stadı'nda karşılaşacak.
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Sarı-Lacivertlilerde zorlu karşılaşmanın kamp kadrosu da belli oldu.
Teknik direktör Ersun Yanal, Valbuena'yı kadroya almadı.
TFF'ye verilen listeye dahil edilmeyen, sadece Avrupa'da forma giyebilen Benzia da kadroya alınmadı.
Valbuena'da kanama var!
Milliyet'in haberine göre, Valbuena'nın arka adalesinde kanama tespit edildiği ve derbi öncesi yırtığa dönmesinden korkulduğu için kadroya alınmadığı öğrenildi.