Fenerbahçe'de Valbuena gerçeği! İşte kadroya alınmama nedeni - Fotomaç
20 Şubat 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'de Valbuena gerçeği! İşte kadroya alınmama nedeni

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Zenit ile karşılaşacak. Sarı-Lacivertlilerde bu kritik maç öncesi Valbuena ve Benzia kadroya alınmadı. Nedeni ise Fenerbahçelileri derbi öncesi üzecek...
20 Şubat 2019 Çarşamba 18:39 Güncelleme: 20.02.2019 18:55
Fenerbahçe'de Valbuena gerçeği! İşte kadroya alınmama nedeni

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Son 32 turu rövanş maçında yarın akşam deplasmanda Rusya temsilcisi Zenit ile Saint Petersburg Stadı'nda karşılaşacak.

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Fenerbahçe'de Valbuena gerçeği! İşte kadroya alınmama nedeni

Sarı-Lacivertlilerde zorlu karşılaşmanın kamp kadrosu da belli oldu.

Fenerbahçe'de Valbuena gerçeği! İşte kadroya alınmama nedeni

Teknik direktör Ersun Yanal, Valbuena'yı kadroya almadı.

Fenerbahçe'de Valbuena gerçeği! İşte kadroya alınmama nedeni

TFF'ye verilen listeye dahil edilmeyen, sadece Avrupa'da forma giyebilen Benzia da kadroya alınmadı.

Fenerbahçe'de Valbuena gerçeği! İşte kadroya alınmama nedeni

Valbuena'da kanama var!

Milliyet'in haberine göre, Valbuena'nın arka adalesinde kanama tespit edildiği ve derbi öncesi yırtığa dönmesinden korkulduğu için kadroya alınmadığı öğrenildi.

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