Fenerbahçe'de Valbuena gerçeği! İşte kadroya alınmama nedeni

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Zenit ile karşılaşacak. Sarı-Lacivertlilerde bu kritik maç öncesi Valbuena ve Benzia kadroya alınmadı. Nedeni ise Fenerbahçelileri derbi öncesi üzecek...

20 Şubat 2019 Çarşamba 18:39 Güncelleme: 20.02.2019 18:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





