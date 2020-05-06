Fenerbahçe'de 'üç silahşor' dönemi! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Mayıs 2020, Çarşamba
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Fenerbahçe'de 'üç silahşor' dönemi!

Yeni sezona yeni umutlarla girecek olan Fenerbahçe'de yeni teknik direktör konusunda çalışmalar sürerken, futbol şubesinde de köklü bir değişime gidileceği öğrenildi. Bu doğrultuda çalışmalara başlayan sarı-lacivertlilerde futbol şubesinin üç isme emanet edileceği ortaya çıktı. İşte o detaylar...
6 Mayıs 2020 Çarşamba 06:37
Fenerbahçe'de 'üç silahşor' dönemi!

Hüsranla geçen 2 sezonun ardından futbol şubesindeki yapılanmayı baştan aşağı yenileme kararı alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, radikal kararlar aldı.

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Fenerbahçe'de 'üç silahşor' dönemi!

'Comolli-Cocu Projesi' ile iki yılı heba olan Kanarya'da bu kez 'yerli ve milli' bir yapılanmaya gidiliyor.

Fenerbahçe'de 'üç silahşor' dönemi!

Başkan Ali Koç, futbol şubesini idare etmeleri için yöneticiler Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki'ye tam yetki verdi.

Fenerbahçe'de 'üç silahşor' dönemi!

Bu ikiliye yeni sezonda halen takımla birlikte çalışmalarını sürdürse de sezon sonu futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu eşlik edecek.

Fenerbahçe'de 'üç silahşor' dönemi!

Sportif direktörlük unvanıyla göreve başlayacak olan Belözoğlu da yönetim ile futbol takımı arasında köprü vazifesi görecek.

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