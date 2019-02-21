Fenerbahçe'de turu getirecek ismi açıkladı! Zenit...
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Fenerbahçe, Zenit'e konuk olacak.
Sabah Gazetesi Yazarı Bülent Timurlenk, ilk maçı kendi sahasında 1-0 kazanan sarı lacivertli temsilcimizin rövanş öncesi artılarını ve eksilerini masaya yatırdı. İşte Bülent Timurlenk'in yazısı...
21 Şubat 2019 Perşembe 16:36
Güncelleme: 21.02.2019 16:39
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"Avrupa Ligi'nde ilk maçı 1-0 kazanan takımların turu geçme oranı yüzde 57.8. Kadıköy'de gol yememek mühimdi ama şimdi St Petersburg'da atmadan tur zor gelir. Fenerbahçe, 1-0'ın avantajıyla kapanacak ve kanattaki Moses ile hızlı çıkmaya çalışacak."
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"Sakat Valbuena ve Isla, Ersun Yanal için büyük handikap. Bu oyunda Ayew santrfor oynamalı, Slimani'nin ağırlığı bu oyun planını kaldırmaz. Defanstan çıkan pasların kalitesi iyi olursa Yanal'ın takımı gol bulur."
"Ligi iki mağlubiyetle kapatan ve 9 Aralık'tan bu yana tek resmi maçını Kadıköy'de oynayan Zenit, geride kalan haftada lige hazır olmak için mutlaka idman temposunu düşürüp taktik idmanlara ağırlık vermiştir."
"İlk maçta son 30 dakika ayakta kalan taraftılar. Dzyuba'ya karşı mükemmel oynayan Sadık bu oyununu tekrarlamalı."
"TUR, HARUN'UN ELLERİNDE" "İlk maçta kurtardığı penaltıyla turun anahtarı olan Harun'a çok iş düşecek. Rus takımlarıyla deplasmanda oynadığımız son 11 maçta galibiyetimiz yok. Bu 11 maçın 4'ünde olduğu gibi beraberlik Fenerbahçe'ye yetecek. Tur, Harun'un ellerinde olacak."