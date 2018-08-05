Fenerbahçede transfere Hasan Ali Kaldırım engeli! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'de transfere Hasan Ali Kaldırım engeli!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, Hasan Ali Kaldırım transfere engel oldu
5 Ağustos 2018 Pazar, 12:11:46
Güncelleme: 12:13:55
Fenerbahçe'de transfere Hasan Ali Kaldırım engeli!
Fenerbahçe'de Benfica maçı öncesi transfer çalışmaları devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de transfere Hasan Ali Kaldırım engeli!
6 Ağustos'a kadar Benfica maçı kadrosunda değişiklik yapma hakkında sahip olan Fenerbahçe'de, yapılması planlanan transfere Hasan Ali engeli geldi!
Fenerbahçe'de transfere Hasan Ali Kaldırım engeli!
Phillip Cocu göreve geldiğinde takvile yapılmasını istediği bölgelerden bir tanesi de sol bekti.
Fenerbahçe'de transfere Hasan Ali Kaldırım engeli!
Ancak şu anda durum değişti. Milli takım kampından sonra bile tatili çalışarak geçiren Hasan Ali Kaldırım, fiziksel olarak takımın en iyi durumda olan futbolcularından birisi oldu.
Fenerbahçe'de transfere Hasan Ali Kaldırım engeli!
Cocu da sol bek transferini rafa kaldırdı. Herkes Hasan Ali'den bu sezon patlama bekliyor. (Takvim)