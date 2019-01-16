Fenerbahçede transfer neden yapılamıyor? - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'de transfer neden yapılamıyor?
Teknik Direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni transferlerin gelmemesinin nedeni belli oldu.
16 Ocak 2019 Çarşamba, 09:58:03
Güncelleme: 10:00:41
Fenerbahçe'de transfer bekleyişi sürüyor. Sarı-lacivertli takımda stopere yapılan Sadık Çiftpınar takviyesi dışında bir hareket yok.
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Teknik Direktör Ersun Yanal, yönetime sunduğu raporda orta saha ve kanat bölgesine oyuncu istemişti.
Bu transferlerin yapılması durumunda gelecek sezonki takımın da temellerinin atılacağı ifade edilmişti.
Ancak gelinen noktada kamp bitmesine rağmen kritik iki bölgeye hâlâ takviye olmadı.
Milliyet'in haberine göre; İstenen transferlerin henüz gerçekleşmemesindeki temel etkenler mali sıkıntılar ve oyuncuların yüksek profili.