Fenerbahçede transfer neden yapılamıyor? - Galeri - Fotomaç
16 Ocak 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'de transfer neden yapılamıyor?

Teknik Direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni transferlerin gelmemesinin nedeni belli oldu.

16 Ocak 2019 Çarşamba, 09:58:03 Güncelleme: 10:00:41
Fenerbahçede transfer neden yapılamıyor?

Fenerbahçe'de transfer bekleyişi sürüyor. Sarı-lacivertli takımda stopere yapılan Sadık Çiftpınar takviyesi dışında bir hareket yok.

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Fenerbahçede transfer neden yapılamıyor?

Teknik Direktör Ersun Yanal, yönetime sunduğu raporda orta saha ve kanat bölgesine oyuncu istemişti.

Fenerbahçede transfer neden yapılamıyor?

Bu transferlerin yapılması durumunda gelecek sezonki takımın da temellerinin atılacağı ifade edilmişti.

Fenerbahçede transfer neden yapılamıyor?

Ancak gelinen noktada kamp bitmesine rağmen kritik iki bölgeye hâlâ takviye olmadı.

Fenerbahçede transfer neden yapılamıyor?

Milliyet'in haberine göre; İstenen transferlerin henüz gerçekleşmemesindeki temel etkenler mali sıkıntılar ve oyuncuların yüksek profili.

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