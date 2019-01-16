Fenerbahçede Tolgay Arslan şoku! - Galeri - Fotomaç
16 Ocak 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'de Tolgay Arslan şoku!

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, Serdar Aziz ile birlikte Tolgay Arslan'ın Sarı-Lacivertli kulübe gelmek istediklerini açıklamıştı.
16 Ocak 2019 Çarşamba, 21:06:38
Fenerbahçede Tolgay Arslan şoku!

Bu gelişmenin ardından gözler Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki Tolgay pazarlığına çevrilmişti.

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Fenerbahçede Tolgay Arslan şoku!

Hürriyet'in haberine göre, görüşmeleri Siyah-Beyazlı ekibin ikinci başkanı Serdar Adalı ile Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy yürütüyordu.

Fenerbahçede Tolgay Arslan şoku!

Tolgay Arslan için Beşiktaş'a gelen ilk teklif, Kartal'ın talip olduğu sağ bek Şener artı 2 milyon Euro'ydu.

Fenerbahçede Tolgay Arslan şoku!

Bu öneri kabul görmeyince Kanarya ikinci hamlesini yapıp Şener, Valbuena artı 1 milyon Euro teklif etmişti.

Fenerbahçede Tolgay Arslan şoku!

FENERBAHÇE'YE BİLDİRİLDİ

Teklifin ardından, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Adalı ile yaptığı görüşmede transferle ilgili ihtimalleri masaya yatırdı.

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