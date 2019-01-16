Fenerbahçede Tolgay Arslan şoku! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'de Tolgay Arslan şoku!
Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, Serdar Aziz ile birlikte Tolgay Arslan'ın Sarı-Lacivertli kulübe gelmek istediklerini açıklamıştı.
16 Ocak 2019 Çarşamba, 21:06:38
Bu gelişmenin ardından gözler Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki Tolgay pazarlığına çevrilmişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hürriyet'in haberine göre, görüşmeleri Siyah-Beyazlı ekibin ikinci başkanı Serdar Adalı ile Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy yürütüyordu.
Tolgay Arslan için Beşiktaş'a gelen ilk teklif, Kartal'ın talip olduğu sağ bek Şener artı 2 milyon Euro'ydu.
Bu öneri kabul görmeyince Kanarya ikinci hamlesini yapıp Şener, Valbuena artı 1 milyon Euro teklif etmişti.
FENERBAHÇE'YE BİLDİRİLDİ
Teklifin ardından, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Adalı ile yaptığı görüşmede transferle ilgili ihtimalleri masaya yatırdı.