Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal hedefi belirledi

Süper Lig'de 6 maçta 11 puan toplayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal hedefi belirledi. Yanal, ilk yarıyı lider bitirmeyi ve ligin ikinci yarısında fikstür avantajıyla şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor. Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden tecrübeli teknik adam, Antalya maçından sonra girilecek olan milli arada futbolculara ağır antrenmanlar yaptırarak eksikleri gidermek istiyor.

4 Ekim 2019 Cuma 12:15 Güncelleme: 04.10.2019 12:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





