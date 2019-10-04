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Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal hedefi belirledi
Süper Lig'de 6 maçta 11 puan toplayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal hedefi belirledi. Yanal, ilk yarıyı lider bitirmeyi ve ligin ikinci yarısında fikstür avantajıyla şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor. Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden tecrübeli teknik adam, Antalya maçından sonra girilecek olan milli arada futbolculara ağır antrenmanlar yaptırarak eksikleri gidermek istiyor.
4 Ekim 2019 Cuma 12:15
Güncelleme: 04.10.2019 12:15
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İlk 6 haftada zorlu bir fikstürle karşı karşıya olmasına rağmen topladığı 11 puanla 2. sıraya yerleşen Fenerbahçe'de teknik patron Yanal ilk yarıda kalan 11 hafta için hedef belirledi.
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Yanal, 11 haftanın 6'sının deplasman maçı olmasına rağmen maksimum 6 puan kaybını hedef koydu.
Buna göre teknik direktör Ersun Yanal ligin ilk yarısı en az 38 puanla lider kapatmayı, ligin 2. yarısında da fikstür avantajıyla birlikte şampiyonluk ipini göğüslemeyi planlıyor.
YANAL İÇERDE KAYIP İSTEMİYOR
Takvim'in haberine göre; Yanal'ın ilk yarıda oynanacak 5 iç saha maçında ise puan kaybına tahammülü yok. Bunların ilki Antalya ile oynanacak. Bu maçın kayıpsız geçilerek milli araya moralli girilmek isteniyor.
REKOR YANAL'IN ELİNDE
2013/14 sezonunda F.Bahçe'nin başında olan Yanal, takımını nisan ayında şampiyonluğa taşıyarak tüm liglerin en erken şampiyonluğunu kazanmıştı.