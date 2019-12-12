Fenerbahçe'de tarihi operasyon! Talisca planı ortaya çıktı

Fenerbahçe'de gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşanmıştı. Çin'de mutsuz olan Brezilyalı futbolcu, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye teklif edilmişti. Tekrar Avrupa'ya dönmek isteyen Talisca'nın maaşında da fedakarlık yapacağı iddia edilmiş ve Ersun Yanal'ın da bu transferle ilgili, "Gelirse bizi şampiyon yapar" dediği ortaya atılmıştı. Bu gelişmelerin ardından Talisca'nın "Come to Fenerbahçe" yazılı fotoğraf paylaşması büyük yankı uyandırdı. Fenerbahçe'de yıldız futbolcunun bu paylaşımından sonra harekete geçti ve Talisca planını hazırladı. İşte o plan ve son gelimeler...

12 Aralık 2019 Perşembe 07:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





