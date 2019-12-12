Fenerbahçe'de tarihi operasyon! Talisca planı ortaya çıktı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Aralık 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'de tarihi operasyon! Talisca planı ortaya çıktı

Fenerbahçe'de tarihi operasyon! Talisca planı ortaya çıktı

Fenerbahçe'de gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşanmıştı. Çin'de mutsuz olan Brezilyalı futbolcu, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye teklif edilmişti. Tekrar Avrupa'ya dönmek isteyen Talisca'nın maaşında da fedakarlık yapacağı iddia edilmiş ve Ersun Yanal'ın da bu transferle ilgili, "Gelirse bizi şampiyon yapar" dediği ortaya atılmıştı. Bu gelişmelerin ardından Talisca'nın "Come to Fenerbahçe" yazılı fotoğraf paylaşması büyük yankı uyandırdı. Fenerbahçe'de yıldız futbolcunun bu paylaşımından sonra harekete geçti ve Talisca planını hazırladı. İşte o plan ve son gelimeler...
12 Aralık 2019 Perşembe 07:17
Fenerbahçe'de tarihi operasyon! Talisca planı ortaya çıktı

Fenerbahçe, Süper Lig'i sallayacak bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de tarihi operasyon! Talisca planı ortaya çıktı

Daha önce Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye teklif edildiği iddia edilmişti.

Fenerbahçe'de tarihi operasyon! Talisca planı ortaya çıktı

Brezilyalı'ya sıcak bakan teknik direktör Ersun Yanal'ın yönetime olumlu rapor verdiği belirtilirken, "Talisca bizi şampiyon yapar" ifadesini kullandığı ortaya atılmıştı.

Fenerbahçe'de tarihi operasyon! Talisca planı ortaya çıktı

Fenerbahçe taraftarının da bu haberlerin ardından Talisca ile ilgili paylaşım yapması dikkat çekmişti.

Fenerbahçe'de tarihi operasyon! Talisca planı ortaya çıktı

Bu gelişmelerin ardından Talisca'nın "Come to Fenerbahçe" yazılı fotoğraf paylaşması büyük yankı uyandırdı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN