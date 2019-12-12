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Fenerbahçe'de tarihi operasyon! Talisca planı ortaya çıktı
Fenerbahçe'de gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşanmıştı. Çin'de mutsuz olan Brezilyalı futbolcu, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye teklif edilmişti. Tekrar Avrupa'ya dönmek isteyen Talisca'nın maaşında da fedakarlık yapacağı iddia edilmiş ve Ersun Yanal'ın da bu transferle ilgili, "Gelirse bizi şampiyon yapar" dediği ortaya atılmıştı. Bu gelişmelerin ardından Talisca'nın "Come to Fenerbahçe" yazılı fotoğraf paylaşması büyük yankı uyandırdı. Fenerbahçe'de yıldız futbolcunun bu paylaşımından sonra harekete geçti ve Talisca planını hazırladı. İşte o plan ve son gelimeler...
12 Aralık 2019 Perşembe 07:17
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Daha önce Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye teklif edildiği iddia edilmişti.
Brezilyalı'ya sıcak bakan teknik direktör Ersun Yanal'ın yönetime olumlu rapor verdiği belirtilirken, "Talisca bizi şampiyon yapar" ifadesini kullandığı ortaya atılmıştı.
Fenerbahçe taraftarının da bu haberlerin ardından Talisca ile ilgili paylaşım yapması dikkat çekmişti.
Bu gelişmelerin ardından Talisca'nın "Come to Fenerbahçe" yazılı fotoğraf paylaşması büyük yankı uyandırdı.