Fenerbahçede tarihi karar! Ali Koç...

HEM PUAN HEM MALİ AÇIDAN KAYIPLAR

Fenerbahçe bu transferlerden Ayew dışında hiçbirinden verim alamadı. Bunun yanı sıra Şampiyonlar Ligi'ne kalamayan ve ligde sadece 16 puan toplayabilen sarı-lacivertliler mali açıdan da ciddi bir kayıp yaşadı. Sportif performans olarak beklenen birçok gelir, kötü sonuçlar nedeniyle kasaya girmedi.