Fenerbahçede tarihi karar! Ali Koç...

Fenerbahçe tarihinin en kötü lig performansını sergilerken, sezon başındaki hayallerle devre arasındaki gerçekler çok çelişti. Bunun neticesinde de başkan Ali Koç flaş bir karara imza atacak.
26 Aralık 2018 Çarşamba, 09:38:01
Güncelleme: 10:46:16
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17. haftanın sonunda küme düşme hattında yer alan sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç ve yönetimi, sezon başında büyük hayal ve hedeflerle yola çıkmıştı. İşte takımın kötü durumunu özetleyen gelişmeler ve akabinde alınacak o tarihi karar...
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ALİ KOÇ'UN PROJESİ ÇÖKTÜ Milliyet'in haberine göre; sportif direktör, teknik adam, transferlerdeki yanlışlar takımı adeta uçuruma sürükledi. Başkan; takımı, mali ve sportif açıdan sağlam temeller üzerine oturmuş bir yapı üzerine inşa etmek istese de ilk altı ayda şimdilik bu proje çöktü.
GELEN PARA İYİ YÖNETİLEMEDİ Ekibi toparlamak için orta ve uzun vadeli planları rafa kaldırıp sezonu kurtaracak çalışmalara yöneldi. Gelinen noktada sarı-lacivertli takım saha içinde sonuç alamadığı gibi, sezon başı elde ettiği 25 milyon euroya yakın transfer gelirini de değerlendiremedi.
PARALAR GİTTİ AMA... Fernandao, Souza ve Giuliano'nun satışından elde edilen paranın büyük bölümü Slimani, Benzia, Ayew gibi isimlere harcandı. Ayrıca Ferdi, Berke ve Barış gibi genç isimler için ödenen ciddi bonservis bedelleri de söz konusuydu.
HEM PUAN HEM MALİ AÇIDAN KAYIPLAR Fenerbahçe bu transferlerden Ayew dışında hiçbirinden verim alamadı. Bunun yanı sıra Şampiyonlar Ligi'ne kalamayan ve ligde sadece 16 puan toplayabilen sarı-lacivertliler mali açıdan da ciddi bir kayıp yaşadı. Sportif performans olarak beklenen birçok gelir, kötü sonuçlar nedeniyle kasaya girmedi.