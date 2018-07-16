Fenerbahçe'de tarihi değişim
En son 1996-1997'de
Fenerbahçe, bu sezon olduğu gibi genç oyunculara bu kadar önem verdiği transfer dönemini 22 yıl önce yaşamıştı
Sarı-lacivertliler, 1996-1997 sezonunun yaz transfer döneminde 21 yaş ve altı 4 ismi transfer etti.
O zaman 20 yaşındaki Mustafa Doğan ile Müjdat Karagöz, 21 yaşındaki Selahattin Özbir ve Özkan Koçtürk'ün transferi gerçekleşmişti.
O sezon sonunda ligi 3. sırada bitiren Fenerbahçe'de genç oyunculardan sadece Mustafa Doğan yeterli forma şansını bulabilmişti.
Aziz Yıldırım döneminde en fazla 2 oyuncu
Fenerbahçe, Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlığı döneminde genç futbolculara çok fazla yatırım yapmadı.
Sarı-lacivertliler, söz konusu 20 yılda bir yaz transfer döneminde 21 yaş ve altı en fazla 2 oyuncuya imza attırdı.
Ali Koç'un başkanlığa gelmesiyle transfer politikasında büyük bir değişikliğe gidilirken, transfer döneminin bitmesine uzun bir süre varken 3 genç yıldız adayı kadroya dahil edildi.
Son 22 yıldaki genç transferler
Fenerbahçe'nin son 22 yılda yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 21 yaş ve altı futbolcular şunlar:
1996-1997: Mustafa Doğan (20), Müjdat Karagöz (20), Özkan Koçtürk (21), Selahattin Özbir (21)
1999-2000: Tufan Apaydın (18)
2000-2001: Recep Biler (19), Ali Güneş (21)
2001-2002: Serhat Akın (20)
2002-2003: Tuncay Şanlı (20), Volkan Demirel (20)
2003-2004: Olcay Adın (17), Mahmut Hanefi Erdoğdu (20)
2004-2005: Gürhan Gürsoy (16), Serkan Balcı (20)
2007-2008: İlhan Parlak (20), Kazım Kazım (20)
2010-2011: Miroslav Stoch (21)
2012-2013: Salih Uçan (18)
2015-2016: Lazar Markovic (kiralık - 21), Ozan Tufan (20)
2017-2018: Eljif Elmas (17)
2018-2019: Berke Özer (18), Ferdi Kadıoğlu (18), Barış Alıcı (21)