Fenerbahçe'de tarihi değişim

En son 1996-1997'de

Fenerbahçe, bu sezon olduğu gibi genç oyunculara bu kadar önem verdiği transfer dönemini 22 yıl önce yaşamıştı

Sarı-lacivertliler, 1996-1997 sezonunun yaz transfer döneminde 21 yaş ve altı 4 ismi transfer etti.

O zaman 20 yaşındaki Mustafa Doğan ile Müjdat Karagöz, 21 yaşındaki Selahattin Özbir ve Özkan Koçtürk'ün transferi gerçekleşmişti.

O sezon sonunda ligi 3. sırada bitiren Fenerbahçe'de genç oyunculardan sadece Mustafa Doğan yeterli forma şansını bulabilmişti.