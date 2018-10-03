1- COMOLLİ'NİN TERCİHİ FRANSIZ

Yerli bir teknik adamla çalışma konusunda sıkıntı yaşayabileceği için yine bir yabancı hoca ile devam etmek istiyor. Bu kez Fransız bir teknik adamı göreve getirip daha uyumlu çalışma ortamı sağlayacağına inanıyor. Ancak bu fikri yönetim katında henüz çok fazla destek bulmuş değil.