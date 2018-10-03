Fenerbahçe'de taht oyunları!
1- COMOLLİ'NİN TERCİHİ FRANSIZ
Yerli bir teknik adamla çalışma konusunda sıkıntı yaşayabileceği için yine bir yabancı hoca ile devam etmek istiyor. Bu kez Fransız bir teknik adamı göreve getirip daha uyumlu çalışma ortamı sağlayacağına inanıyor. Ancak bu fikri yönetim katında henüz çok fazla destek bulmuş değil.
2- YANAL 'GELİRİM' ONAYI VERDİ
Fenerbahçe'yi şampiyon yapan son teknik adam apoleti en büyük avantajı. Nisan ayında takılan bu apolet taraftarı arkasına almasını sağladı. Yönetimde Ersun Yanal'a sıcak bakan bir cephe olsa da çoğunluk olduğu söylenemez. Aracılar vasıtasıyla nabız yoklandı, 'onay' alındı. Cocu gittiği anda masadakilerden biri olacak.
3- 'KOCAMAN'DA HATA YAPTIK'
Haziran ayında taraftar tepkisi nedeniyle gönderildi. Ancak Ali Koç'un bazı dostlarına "O konuda hata yaptık" dediği ifade ediliyor. Yönetim içinde Ali Koç'un da içinde bulunduğu bazı isimler "Aykut Kocaman" fikrine sıcak bakıyor. Ancak Cocu konusunda henüz net karar yok ve yeni isim yönetimde konuşulmadı.
DEMEÇ SATRANCI
Fenerbahçe'de Phillip Cocu'nun geleceği artık pamuk ipliğine bağlı... Sarı-lacivertlilerde iki yerli teknik adamın isimleri ön plana çıktı. Bu isimler Aykut Kocaman ve Ersun Yanal... Her iki teknik adamın ismi, camianın çeşitli kesimlerince ortaya atılırken, iki hoca da verdikleri demeçlerle Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörlüğü için adeta söz satrancı oynuyor.
YÖNETİME SAYGI VURGUSU
Geçtiğimiz hafta içerisinde, Aykut Kocaman kendisi hakkında çıkan "Bu takımla 75 puan toplardım" şeklindeki haberleri yalanlayan bir açıklama yapmış ve "Fenerbahçe ile ilgili hiçbir gündemim yoktur. Fenerbahçe bir değişim sürecindedir. Bu dönemin sancıları olabilir. Bu da normaldir. Sabredilmesi ve yönetimin tasarruflarına saygı duyulması gerekir" demişti.
SAHİPLENME HAMLESİ!
Bu açıklamanın ardından dün Ersun Yanal'ın hamlesi geldi. Yanal, basında yer alan "Yanal, Comolli ile çalışmak istemiyor" haberlerine yönelik bildiri yayınladı. Yanal, "Kulübümüzün içinde bulunduğu böylesine hassas bir süreçte tarafımdan hiçbir konuda sözlü ya da yazılı beyan ve açıklama olmamıştır, olmayacaktır" ifadelerine yer verdi. Yanal'ın açıklamasındaki "Kulübümüz" vurgusu dikkat çekti.
(SABAH)