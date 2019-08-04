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Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmesi! Borussia Dortmund...
Spor Toto Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Defans hattına takviye yapmak için girişimlerini artıran sarı-lacivertlilerde sürpriz bir gelişme yaşandı. Almanya'da forma giyen milli yıldız kulübü tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. İşte detaylar...
4 Ağustos 2019 Pazar 13:56
Güncelleme: 04.08.2019 14:22
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Audi Cup maçlarıyla yeni sezon öncesi en ciddi sınavlarını veren Fenerbahçe adeta sezonunun özetini çizdi.
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Hem taraftara hem de yönetime açık mesajlar veren maçlar sarı-lacivertlilerin hem sorununu hem çözümleri hem de takımın portansiyelini ortaya koydu.
Defans hattında büyük eksikleri olduğu gözlenen Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, milli futbolcu Ömer Toprak'ı sarı-lacivertlilere önerdi. İşte detaylar...
STOPERE EN AZ 1 YILDIZ İSİM ŞART
En net görülen şey Fenerbahçe'nin mutlaka bir tane yıldız stoper alması. Şu an Reyes, Sadık ve Serdar Aziz'de olan stoper rotasyonu sarı lacivertlilerin en zayıf noktası.