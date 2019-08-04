Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmesi! Borussia Dortmund... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Ağustos 2019, Pazar
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Haberler Galeri Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmesi! Borussia Dortmund...

Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmesi! Borussia Dortmund...

Spor Toto Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Defans hattına takviye yapmak için girişimlerini artıran sarı-lacivertlilerde sürpriz bir gelişme yaşandı. Almanya'da forma giyen milli yıldız kulübü tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. İşte detaylar...
4 Ağustos 2019 Pazar 13:56 Güncelleme: 04.08.2019 14:22
Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmesi! Borussia Dortmund...

Audi Cup maçlarıyla yeni sezon öncesi en ciddi sınavlarını veren Fenerbahçe adeta sezonunun özetini çizdi.

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Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmesi! Borussia Dortmund...

Hem taraftara hem de yönetime açık mesajlar veren maçlar sarı-lacivertlilerin hem sorununu hem çözümleri hem de takımın portansiyelini ortaya koydu.

Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmesi! Borussia Dortmund...

Defans hattında büyük eksikleri olduğu gözlenen Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmesi! Borussia Dortmund...

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, milli futbolcu Ömer Toprak'ı sarı-lacivertlilere önerdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmesi! Borussia Dortmund...

STOPERE EN AZ 1 YILDIZ İSİM ŞART

En net görülen şey Fenerbahçe'nin mutlaka bir tane yıldız stoper alması. Şu an Reyes, Sadık ve Serdar Aziz'de olan stoper rotasyonu sarı lacivertlilerin en zayıf noktası.

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