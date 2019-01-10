Fenerbahçede sürpriz gelişme! Isla... - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Isla...
Teknik Direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.
10 Ocak 2019 Perşembe, 10:45:04
Güncelleme: 10:48:59
Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısı 16 puanla 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de takviye çalışmaları sürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-lacivertliler devre arasındaki ilk transferini Evkur Yeni Malatyaspor'un 26 yaşındaki stoperi Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna katarak gerçekleştirmişti.
Fenerbahçe, Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Serdar Aziz ve Beşiktaş'ta kamp kadrosuna dahil edilmeyen Tolgay Arslan için de girişimlerini sürdürüyor.
Sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, İngiliz basınından Mauricio Isla için flaş bir iddia geldi.
İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Premier Lig ekiplerinden Fulham, Fenerbahçe'nin Şilili sağ beki Isla'ya talip oldu.