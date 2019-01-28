Fenerbahçede sürpriz ayrılık! Yeni adresi de belli oldu... - Fotomaç
28 Ocak 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Yeni adresi de belli oldu...

Ara transfer çalışmalarını son hızla sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşandı.

28 Ocak 2019 Pazartesi, 12:31:12 Güncelleme: 12:36:26
Fenerbahçede sürpriz ayrılık! Yeni adresi de belli oldu...

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor...

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Fenerbahçede sürpriz ayrılık! Yeni adresi de belli oldu...

Fenerbahçe'de transfer dönemi başlamasıyla takıma ilk olarak Sadık Çiftpınar kazandırılmıştı.

Fenerbahçede sürpriz ayrılık! Yeni adresi de belli oldu...

Daha sonra ise Chelsea'den dünyaca ünlü hücum kanat oyuncusu Victor Moses 1.5 yıllığına kiralandı.

Fenerbahçede sürpriz ayrılık! Yeni adresi de belli oldu...

Orta sahaya da mutlak bir takvye yapmak isteyen sarı lacivertlilerde temaslar sürerken beklenmedik bir teklif geldi.

Fenerbahçede sürpriz ayrılık! Yeni adresi de belli oldu...

Fenerbahçe, sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı oyuncusu için teklif aldı.

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