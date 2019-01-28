Fenerbahçede sürpriz ayrılık! Yeni adresi de belli oldu... - Fotomaç
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Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Yeni adresi de belli oldu...
Ara transfer çalışmalarını son hızla sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşandı.
28 Ocak 2019 Pazartesi, 12:31:12
Güncelleme: 12:36:26
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de transfer dönemi başlamasıyla takıma ilk olarak Sadık Çiftpınar kazandırılmıştı.
Daha sonra ise Chelsea'den dünyaca ünlü hücum kanat oyuncusu Victor Moses 1.5 yıllığına kiralandı.
Orta sahaya da mutlak bir takvye yapmak isteyen sarı lacivertlilerde temaslar sürerken beklenmedik bir teklif geldi.
Fenerbahçe, sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı oyuncusu için teklif aldı.