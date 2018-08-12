Fenerbahçede stoper adayları belli: Martins Indi, Kara Mbodj ve Mateo Musacchio - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'de stoper adayları belli: Martins Indi, Kara Mbodj ve Mateo Musacchio
12 Ağustos 2018 Pazar, 01:52:07
Güncelleme: 01:53:02
Fenerbahçe'de stoper adayları belli: Martins Indi, Kara Mbodj ve Mateo Musacchio
Fenerbahçe stoper transferine odaklandı... Ayew ve Slimani transferlerini tamamlayan Sarı- Lacivertliler, futbolcu satışı yaptıktan sonra yıldız bir stoperi kadrosuna katacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de stoper adayları belli: Martins Indi, Kara Mbodj ve Mateo Musacchio
Fenerbahçe'nin transfer listesindeki stoperler Kara Mbodji, Mateo Musacchio ve Martins Indi...
Fenerbahçe'de stoper adayları belli: Martins Indi, Kara Mbodj ve Mateo Musacchio
Yönetim, bu 3 isimle temaslarını hızlandırdı. 3 isimden birinn önümüzdeki hafta kiralık olarak alınması bekleniyor.
Fenerbahçe'de stoper adayları belli: Martins Indi, Kara Mbodj ve Mateo Musacchio
INDİ'NİN SAKATLIĞI ARAŞTIRILACAK
İngiltere Ligi takımlarından Stoke City'de forma giyen Hollandalı stoper Martins Indi 26 yaşında...
Fenerbahçe'de stoper adayları belli: Martins Indi, Kara Mbodj ve Mateo Musacchio
Cocu'nun öncelikli hedefi o... Ancak, tecrübeli futbolcu dün oynanan Brendford maçında sakatlandı.