Fenerbahçede stoper adayları belli: Martins Indi, Kara Mbodj ve Mateo Musacchio - Galeri - Fotomaç
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    Fenerbahçe'de stoper adayları belli: Martins Indi, Kara Mbodj ve Mateo Musacchio

    12 Ağustos 2018 Pazar, 01:52:07 Güncelleme: 01:53:02
    Fenerbahçe'de stoper adayları belli: Martins Indi, Kara Mbodj ve Mateo Musacchio
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    • 10
    Fenerbahçede stoper adayları belli: Martins Indi, Kara Mbodj ve Mateo Musacchio

    Fenerbahçe stoper transferine odaklandı... Ayew ve Slimani transferlerini tamamlayan Sarı- Lacivertliler, futbolcu satışı yaptıktan sonra yıldız bir stoperi kadrosuna katacak.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçe'de stoper adayları belli: Martins Indi, Kara Mbodj ve Mateo Musacchio
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    • 10
    Fenerbahçede stoper adayları belli: Martins Indi, Kara Mbodj ve Mateo Musacchio

    Fenerbahçe'nin transfer listesindeki stoperler Kara Mbodji, Mateo Musacchio ve Martins Indi...

    Fenerbahçe'de stoper adayları belli: Martins Indi, Kara Mbodj ve Mateo Musacchio
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    • 10
    Fenerbahçede stoper adayları belli: Martins Indi, Kara Mbodj ve Mateo Musacchio

    Yönetim, bu 3 isimle temaslarını hızlandırdı. 3 isimden birinn önümüzdeki hafta kiralık olarak alınması bekleniyor.

    Fenerbahçe'de stoper adayları belli: Martins Indi, Kara Mbodj ve Mateo Musacchio
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    • 10
    Fenerbahçede stoper adayları belli: Martins Indi, Kara Mbodj ve Mateo Musacchio

    INDİ'NİN SAKATLIĞI ARAŞTIRILACAK
    İngiltere Ligi takımlarından Stoke City'de forma giyen Hollandalı stoper Martins Indi 26 yaşında...

    Fenerbahçe'de stoper adayları belli: Martins Indi, Kara Mbodj ve Mateo Musacchio
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    • 10
    Fenerbahçede stoper adayları belli: Martins Indi, Kara Mbodj ve Mateo Musacchio

    Cocu'nun öncelikli hedefi o... Ancak, tecrübeli futbolcu dün oynanan Brendford maçında sakatlandı.

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