Fenerbahçe'de sözleşme şoku! Ozan Tufan bedavaya transfer... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Ekim 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Fenerbahçe'de sözleşme şoku! Ozan Tufan bedavaya transfer...

Fenerbahçe'de sözleşme şoku! Ozan Tufan bedavaya transfer...

Fenerbahçe yönetimi, bu sezonki performansıyla hem ilk 11'in değişmezi olan hem de Milli Takım'da forma bulmaya başlayan Ozan Tufan'da son dakika gelişmesi... Sarı lacivertli yönetimde paniğe neden olan transfer gelişmesinin ayrıntıları ve 24 yaşındaki futbolcunun yeni takımına dair detaylar da belli oldu. İşte Ozan Tufan bombası ve son dakika Fenerbahçe haberleri...

14 Ekim 2019 Pazartesi 12:53 Güncelleme: 14.10.2019 12:56
Fenerbahçe'de sözleşme şoku! Ozan Tufan bedavaya transfer...

Fenerbahçe'de geçen sezon istenmeyen adam ilan edilen Ozan Tufan sezon başında geri dönmüştü.

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Fenerbahçe'de sözleşme şoku! Ozan Tufan bedavaya transfer...

Sarı lacivertlilerde önce formayı alan Ozan Tufan ardından kaptanlığa kadar yükseldi.

Fenerbahçe'de sözleşme şoku! Ozan Tufan bedavaya transfer...

Ersun Yanal'ın jokeri olan Ersun Yanal hem orta sahada hem de sağ bekte takımın kilit isimlerinden oldu.

Fenerbahçe'de sözleşme şoku! Ozan Tufan bedavaya transfer...

Ozan geçtiğimiz günlerde, "Kadro dışı bırakıldığımda kimse beni aramadı. Her şeyi kendim yaptım" demişti.

Fenerbahçe'de sözleşme şoku! Ozan Tufan bedavaya transfer...

Bu sözler, bir anlamda Ozan'ın kırgınlığını da gözler önüne serdi.

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