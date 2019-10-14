Fenerbahçe'de sözleşme şoku! Ozan Tufan bedavaya transfer...

Fenerbahçe yönetimi, bu sezonki performansıyla hem ilk 11'in değişmezi olan hem de Milli Takım'da forma bulmaya başlayan Ozan Tufan'da son dakika gelişmesi... Sarı lacivertli yönetimde paniğe neden olan transfer gelişmesinin ayrıntıları ve 24 yaşındaki futbolcunun yeni takımına dair detaylar da belli oldu. İşte Ozan Tufan bombası ve son dakika Fenerbahçe haberleri...