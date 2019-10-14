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Fenerbahçe'de sözleşme şoku! Ozan Tufan bedavaya transfer...
Fenerbahçe yönetimi, bu sezonki performansıyla hem ilk 11'in değişmezi olan hem de Milli Takım'da forma bulmaya başlayan Ozan Tufan'da son dakika gelişmesi... Sarı lacivertli yönetimde paniğe neden olan transfer gelişmesinin ayrıntıları ve 24 yaşındaki futbolcunun yeni takımına dair detaylar da belli oldu. İşte Ozan Tufan bombası ve son dakika Fenerbahçe haberleri...
14 Ekim 2019 Pazartesi 12:53
Güncelleme: 14.10.2019 12:56
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Fenerbahçe'de geçen sezon istenmeyen adam ilan edilen Ozan Tufan sezon başında geri dönmüştü.
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Sarı lacivertlilerde önce formayı alan Ozan Tufan ardından kaptanlığa kadar yükseldi.
Ersun Yanal'ın jokeri olan Ersun Yanal hem orta sahada hem de sağ bekte takımın kilit isimlerinden oldu.
Ozan geçtiğimiz günlerde, "Kadro dışı bırakıldığımda kimse beni aramadı. Her şeyi kendim yaptım" demişti.
Bu sözler, bir anlamda Ozan'ın kırgınlığını da gözler önüne serdi.