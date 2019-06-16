Fenerbahçe'de şov başlıyor! 6 isim açıklanacak...

Geçtiğimiz sezonu 6.sırada bitirerek taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe yönetimi taraftara kötü geçen sezonu unutturmak istiyor. Teknik direktör Ersun Yanal, önümüzdeki sezonda tek hedefin şampiyonluk olduğunu söyledi ve transferlerin bu hedefe göre yapılacağını açıkladı. Bu kapsamda transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertli kurmaylar görüştükleri isimlerle ilgili sonuç almaya başladı. Kanarya bütün mevkilere oyuncu bakarken ön anlaşma sağladığı 6 ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte dev transfer harekatının detayları... Fotomac.com.tr transfer haberleri...

16 Haziran 2019 Pazar 07:52 Güncelleme: 16.06.2019 07:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





