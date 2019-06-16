Fenerbahçe'de şov başlıyor! 6 isim açıklanacak... - Son dakika Fenerbahçe fotoğrafları - Fotomaç
16 Haziran 2019, Pazar
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Fenerbahçe'de şov başlıyor! 6 isim açıklanacak...

Geçtiğimiz sezonu 6.sırada bitirerek taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe yönetimi taraftara kötü geçen sezonu unutturmak istiyor. Teknik direktör Ersun Yanal, önümüzdeki sezonda tek hedefin şampiyonluk olduğunu söyledi ve transferlerin bu hedefe göre yapılacağını açıkladı. Bu kapsamda transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertli kurmaylar görüştükleri isimlerle ilgili sonuç almaya başladı. Kanarya bütün mevkilere oyuncu bakarken ön anlaşma sağladığı 6 ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte dev transfer harekatının detayları... Fotomac.com.tr transfer haberleri...
16 Haziran 2019 Pazar 07:52 Güncelleme: 16.06.2019 07:52
Fenerbahçe'de şov başlıyor! 6 isim açıklanacak...

Fenerbahçe transferde atağa kalktı.

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Fenerbahçe'de şov başlıyor! 6 isim açıklanacak...

Geçtiğimiz sezonu taraftarlara unutturmak isteyen sarı-lacivertliler transferde kolları sıvadı.

Fenerbahçe'de şov başlıyor! 6 isim açıklanacak...

Bütün mevkilere oyuncu bakan Fenerbahçe'de transfer operasyonunu Fransız sportif direktör Damien Comolli yönetiyor.

Fenerbahçe'de şov başlıyor! 6 isim açıklanacak...

İlk olarak Wolfsburg'dan Murat Sağlam'ı kadrosuna katan sarı-lacivertliler 6 ismi daha duyurmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de şov başlıyor! 6 isim açıklanacak...

Süper Lig'in bitmesinin ardından transfere start veren Fenerbahçe'de anlaşmaya varılan isimler, önümüzdeki haftadan itibaren kamuoyuyla paylaşılacak.

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