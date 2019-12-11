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Fenerbahçe'de son dakika! Ferdi Kadıoğlu ve yeni forma...
Fenerbahçe'nin büyük potansiyel taşıyan genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu Milli Takım adına yeni forma özelinde seçim yapması istendi. Ayrıca, transferde de teklif üstüne teklif alan genç yıldız kararını verdi. İşte Fenerbahçe'deki son dakika transfer haberleri ve Ferdi Kadıoğlu kararı...
11 Aralık 2019 Çarşamba 09:34
Güncelleme: 11.12.2019 09:56
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Fenerbahçe'de gündem, yükselen yeni yıldız Ferdi Kadıoğlu...
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Başarılı genç futbolcuya hem Milli Takım hem de transfer adına adeta teklif yağıyor...
Peki, Ferdi hangi Milli Takım'a yakın? Diğer yandan da hangi takımlar Ferdi'yi transfer için düğmeye bastı? İşte soruların yanıtları...
3 ÜLKE BİRDEN İSTİYOR!
Türkiye ve Hollanda arasında bir tercih yapması beklenen Ferdi için yakın zamanda Kanada Futbol Federasyonu da devreye girdi.
KANADA'YI REDDETTİ!
Annesi (Diane Matla) Kanadalı olan 20 yaşındaki oyuncu için federasyon yetkilileri davet yaptı. Ancak Ferdi bu teklif kabul etmedi ve geri çevirdi.