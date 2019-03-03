Fenerbahçe'de sol beke sürpriz aday: Anton Nedyalkov!
Bulgar basınından Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia geldi... OFF News, Fenerbahçeli yöneticilerin bir süredir Ludogorets'li Nedyalkov'la ilgilendiği duyurdu.
Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak güçlü bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi.
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Haberde oyuncunun gelecek yaz İstanbul'a gelme ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.
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