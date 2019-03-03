Fenerbahçe'de sol beke sürpriz aday: Anton Nedyalkov! - Fotomaç
03 Haziran 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'de sol beke sürpriz aday: Anton Nedyalkov!

Bulgar basınından Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia geldi... OFF News, Fenerbahçeli yöneticilerin bir süredir Ludogorets'li Nedyalkov'la ilgilendiği duyurdu.

3 Mart 2019 Pazar 07:40 Güncelleme: 03.03.2019 07:40
Fenerbahçe'de sol beke sürpriz aday: Anton Nedyalkov!

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak güçlü bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi.

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Fenerbahçe'de sol beke sürpriz aday: Anton Nedyalkov!

Sarı-lacivertli kulübün Bulgar ekibi Ludogorets'te forma giyen Anton Nedyalkov'la ile yakından ilgilendiği iddia edildi.

Fenerbahçe'de sol beke sürpriz aday: Anton Nedyalkov!

OFF News adlı internet sitesinin edindiği bilgilere göre Fenerbahçe gözlemcilerinin 25 yaşındaki sol beki bir süredir yakından takip ettiği bildirildi.

Fenerbahçe'de sol beke sürpriz aday: Anton Nedyalkov!

Haberde oyuncunun gelecek yaz İstanbul'a gelme ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.

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Fenerbahçe'de sol beke sürpriz aday: Anton Nedyalkov!

STOPER DE OYNUYOR

Stoper mevkiinde de görev yapabilen Nedyalkov, bu sezon takımıyla 33 maça çıkarak Ludogorets'in vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. 1.81 boyundaki futbolcunun piyasa değeri 2,5 milyon euro civarında.

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