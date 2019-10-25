Fenerbahçe'de şok! Yıldız futbolcu Konya maçında yok - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Ekim 2019, Cuma
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Haberler Galeri Fenerbahçe'de şok! Yıldız futbolcu Konya maçında yok

Fenerbahçe'de şok! Yıldız futbolcu Konya maçında yok

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, evinde İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek. Sarı-Lacivertlilerde hedef Denizlispor maçının ardından, Konyaspor'u da mağlup edip bir galibiyet serisi yakalamak. Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, bu maç öncesinde taraftarların ısrarla vurguladığı konuyu antrenmanda denedi. Sarı-Lacivertlilere yıldız futbolcusundan ise kötü haber geldi. İşte Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesi yaşanan gelişmeler...
25 Ekim 2019 Cuma 14:43 Güncelleme: 25.10.2019 14:44
Fenerbahçe'de şok! Yıldız futbolcu Konya maçında yok

Süper Lig'de 9. hafta oynanacak İttifak Holding Konyaspor karşılaşması öncesi Fenerbahçe'ye sakat futbolculardan iyi haber gelirken, bir yıldız ismin ise Konyaspor maçında oynamayak olması camiada şok etkisi yarattı.

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Fenerbahçe'de şok! Yıldız futbolcu Konya maçında yok

Hasan Ali ile başlayan; Serdar, Tolgay, Moses, Isla ve Rodrigues'le devam eden sakatlık furyasının son isimleri Emre ile Max Kruse olmuştu.

Fenerbahçe'de şok! Yıldız futbolcu Konya maçında yok

Nabil Dirar da kasık fıtığı sebebiyle ameliyat masasına yatmıştı.

Fenerbahçe'de şok! Yıldız futbolcu Konya maçında yok

Emre kaburgasındaki kırığa rağmen takımı yalnız bırakmazken Kruse'nin ağrıları azaldı, Dirar da beklenenden önce düz koşulara başladı.

Fenerbahçe'de şok! Yıldız futbolcu Konya maçında yok

Bu arada Hasan Ali, Serdar, Moses ve takıma geç katılan Adil Rami de fiziki eksiklerini giderdi.

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