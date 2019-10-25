Fenerbahçe'de şok! Yıldız futbolcu Konya maçında yok

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, evinde İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek. Sarı-Lacivertlilerde hedef Denizlispor maçının ardından, Konyaspor'u da mağlup edip bir galibiyet serisi yakalamak. Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, bu maç öncesinde taraftarların ısrarla vurguladığı konuyu antrenmanda denedi. Sarı-Lacivertlilere yıldız futbolcusundan ise kötü haber geldi. İşte Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesi yaşanan gelişmeler...

25 Ekim 2019 Cuma 14:43 Güncelleme: 25.10.2019 14:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





