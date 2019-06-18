Fenerbahçe'de şok gelişme! 2 yıldız FIFA'ya gidiyor - Son dakika Fenerbahçe fotoğrafları - Fotomaç
18 Haziran 2019, Salı
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Fenerbahçe'de şok gelişme! 2 yıldız FIFA'ya gidiyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, futbolcu maaşlarının ödemesinde 2 ay geriden geldiklerini söylemesine karşın mart ayı maaşları dahi henüz ödenmedi. İki yıldız alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle konuyu FIFA'ya taşıyor...

18 Haziran 2019 Salı 08:31 Güncelleme: 18.06.2019 09:00
Fenerbahçe'de şok gelişme! 2 yıldız FIFA'ya gidiyor

Fenerbahçe'de istenmeyen gelişmeler yaşanıyor...

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Fenerbahçe'de şok gelişme! 2 yıldız FIFA'ya gidiyor

Mali açıdan çok zor durumda olan kulübün başı iki yıldızıyla derde girebilir.

Fenerbahçe'de şok gelişme! 2 yıldız FIFA'ya gidiyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz pazar günü mali genel kurulda kürsüden yaptığı açıklamalar çok tartışılacağa benziyor.

Fenerbahçe'de şok gelişme! 2 yıldız FIFA'ya gidiyor

Koç'un futbolcu maaşlarıyla ilgili yaptığı "Ödemelerde 2 ay geriden geliyoruz" şeklindeki bilgilendirme, oyuncu grubunda büyük şaşkınlığa yol açtı.

Fenerbahçe'de şok gelişme! 2 yıldız FIFA'ya gidiyor

Futbolcu kadrosunun 1 Mart tarihi itibariyle hak ettikleri maaşları alamadıkları öğrenildi.

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