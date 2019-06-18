Fenerbahçe'de şok gelişme! 2 yıldız FIFA'ya gidiyor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, futbolcu maaşlarının ödemesinde 2 ay geriden geldiklerini söylemesine karşın mart ayı maaşları dahi henüz ödenmedi. İki yıldız alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle konuyu FIFA'ya taşıyor...
18 Haziran 2019 Salı 08:31
Güncelleme: 18.06.2019 09:00
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Fenerbahçe'de istenmeyen gelişmeler yaşanıyor...
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Mali açıdan çok zor durumda olan kulübün başı iki yıldızıyla derde girebilir.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz pazar günü mali genel kurulda kürsüden yaptığı açıklamalar çok tartışılacağa benziyor.
Koç'un futbolcu maaşlarıyla ilgili yaptığı "Ödemelerde 2 ay geriden geliyoruz" şeklindeki bilgilendirme, oyuncu grubunda büyük şaşkınlığa yol açtı.
Futbolcu kadrosunun 1 Mart tarihi itibariyle hak ettikleri maaşları alamadıkları öğrenildi.