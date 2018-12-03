Fenerbahçede Slimaninin yerine sürpriz golcü geliyor! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'de Slimani'nin yerine sürpriz golcü geliyor!
Sezon başında Premier Lig ekiplerinden Leicester City'den kiraladığı Cezayirli golcü İslam Slimani'den istediği katkıyı alamayan Fenerbahçe'de rota sürpriz bir isme çevrildi.
3 Aralık 2018 Pazartesi, 20:18:41
Ligin 2. yarısında kadrosuna takviye yapmayı hedefleyen Fenerbahçe, sürpriz bir girişime imza attı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Takvim'in haberine göre; Başakşehir'in Bajic'in arkasına santrfor transfer etmek istediğini öğrenen Sarı-Lacivertli yönetim, Adebayor için nabız yokladı.
Fenerbahçe yönetimi Togolu santrfor için anlaşma sağlarsa imzalar devre arasında atılacak.
AVCI'NIN ONAYI GEREKİYOR
Ancak Adebayor'un Fenerbahçe'ye transferi için Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın da onayının alınması gerektiği de gelen haber haberler arasında.
SELEZNYOV BAŞAKŞEHİR'E
Öncelikle Başakşehir'in santrfor takviyesini yapması gerekiyor.