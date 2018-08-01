Fenerbahçede Slimani için heyecanlı bekleyiş: Son gün!

Fenerbahçe'de Slimani için heyecanlı bekleyiş: Son gün!
Comolli'nin Leicester'e verdiği süre bugün doluyor. Ada ekibi kiralamaya yanaşmazsa Kanarya, Cezayirli forvetten vazgeçecek
1 Ağustos 2018 Çarşamba, 02:09:29
Güncelleme: 02:11:34
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Fenerbahçe'de Slimani için heyecanlı bekleyiş: Son gün!
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Comolli'nin Leicester'e verdiği süre bugün doluyor. Ada ekibi kiralamaya yanaşmazsa Kanarya, Cezayirli forvetten vazgeçecek
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Fenerbahçe'de Slimani için heyecanlı bekleyiş: Son gün!
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Fenerbahçe, İslam Slimani'de bugün ya mutlu sona ulaşacak ya da vazgeçecek.
Fenerbahçe'de Slimani için heyecanlı bekleyiş: Son gün!
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İddia Fransız ve İngiliz basınından eşzamanlı olarak geldi. Sportif direktör Damien Comolli'nin Leicester City'li yetkililere, "1 Ağustos'a (bugün) kadar süreniz var. Karanınız verin, aksi halde Slimani'den vazgeçeceğiz" resti çektiği belirtildi.
Fenerbahçe'de Slimani için heyecanlı bekleyiş: Son gün!
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SPORTİNG DE PUSUDA
Fenerbahçe, Benfica maçları öncesi UEFA'ya oyuncu listesini yarına kadar vermek zorunda. Comolli'nin bu yüzden acele ettiği ifade edildi.
Fenerbahçe'de Slimani için heyecanlı bekleyiş: Son gün!
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Leicester, Sporting Lizbon'un da kiralamaya çalıştığı Slimani'yi bonservisi ile birlikte elden çıkarmak istiyor.
Fenerbahçe'de Slimani için heyecanlı bekleyiş: Son gün!
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İstediği bedel ise 18 milyon sterlin. (Yaklaşık olarak 20 milyon 188 bin euro)
Fenerbahçe'de Slimani için heyecanlı bekleyiş: Son gün!