Bu sezon beklentilerin oldukça uzağında kalan Fenerbahçe, gelecek sezon için iddialı bir takım oluşturmak istiyor. Kadrosunda bulunan birçok isimle yolları ayıracak olan Sarı-Lacivertliler, takımdan ayrılması beklenen Skrtel'in yerine ise dünya yıldızı bir stoperi getirmek için kolları sıvadı.
17 Mart 2019 Pazar 15:42
Güncelleme: 17.03.2019 15:42
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Gelecek sezona iddialı girmek isteyen Fenerbahçe'de, transfer hareketliliği sürüyor.
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Sözleşmesi sona eren isimlerle yollarını ayıracak olan sarı-lacivertlilerde, transferi hedeflenen isimler de netlik kazanmaya başladı.
Fenerbahçe, takımdan ayrılması beklenen Skrtel'in yerine dünyaca ünlü bir ismi getirmek için harekete geçti.
2018'de Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası organizasyonunda tam bir patlama yapan ve Kolombiya formasıyla oynadığı futbolla Barcelona'dan Everton'a transfer olan Yerry Mina sezon sonunda İngiltere'den ayılacak.
Everton'a büyük umutlarla gelen ve ligin başlarında düzenli olarak forma giymesine karşın daha sonra hocası Marco Silva tarafından yedek kulübesine hapsedilen Yerry Mina takımdan ayrılmayı kafasına koyarken, 24 yaşındaki tecrübeli stoper için Fenerbahçe'nin devreye girdiği öğrenildi.