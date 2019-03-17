Fenerbahçe'de Skrtel'in yerine dünya yıldızı!

Bu sezon beklentilerin oldukça uzağında kalan Fenerbahçe, gelecek sezon için iddialı bir takım oluşturmak istiyor. Kadrosunda bulunan birçok isimle yolları ayıracak olan Sarı-Lacivertliler, takımdan ayrılması beklenen Skrtel'in yerine ise dünya yıldızı bir stoperi getirmek için kolları sıvadı.

17 Mart 2019 Pazar 15:42 Güncelleme: 17.03.2019 15:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





