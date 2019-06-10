Fenerbahçe'de Skrtel yerine 2 dünya yıldızı! - Fotomaç
10 Haziran 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'de Skrtel yerine 2 dünya yıldızı!

Bu sezon beklentilerin oldukça uzağında kalan Fenerbahçe, gelecek sezon için iddialı bir takım oluşturmak istiyor. Kadrosunda bulunan birçok isimle yolları ayıran Sarı-Lacivertliler, takımdan ayrılması beklenen Skrtel'in yerine ise dünya yıldızı iki stoperi getirmek için kolları sıvadı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 12:12 Güncelleme: 10.06.2019 12:12
Fenerbahçe'de Skrtel yerine 2 dünya yıldızı!

Gelecek sezona iddialı girmek isteyen Fenerbahçe'de, transfer hareketliliği sürüyor.

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Fenerbahçe'de Skrtel yerine 2 dünya yıldızı!

Sözleşmesi sona eren isimlerle yollarını ayıran olan sarı-lacivertlilerde, transferi hedeflenen isimler de netlik kazanmaya başladı.

Fenerbahçe'de Skrtel yerine 2 dünya yıldızı!

Fenerbahçe, takımdan ayrılması beklenen Skrtel'in yerine dünyaca ünlü iki ismi getirmek için harekete geçti.

Fenerbahçe'de Skrtel yerine 2 dünya yıldızı!

Sarı-Lacivertlilerin Slovak yıldızı, yönetimin önerdiği 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etmedi.

Fenerbahçe'de Skrtel yerine 2 dünya yıldızı!

2+1 yıllık sözleşme isteyen Skrtel, menajerine kulüp bulması için talimat vermişti.

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