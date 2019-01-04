Fenerbahçede Skrtel depremi! Ersun Yanal...

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de diğer yandan da takım içi sorunlar çözülmeye çalışılıyor. Ozan Tufan dışında kadro dışı kalan oyuncu kalmazken sarı lacivertliler asıl şoku Martin Skrtel'den yaşadı.
4 Ocak 2019 Cuma, 14:17:11
Güncelleme: 14:46:16
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Ligin ilk yarısını 17. sırada tamamlayan sarı lacivertlere bir şok daha... Son olarak Volkan Demirel'le olan sorunların çözülmesi Fenerbahçe'ye rahat bir nefes aldırırken Kanarya'da yeni bir sorun patlak verdi. İşte detaylar...
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Sarı lacivertli ekip, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Slovak oyuncunun yönetime ilettiği mesajla adete şok yaşadı.
Akşam'ın haberine göre; 34 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu aldığı transfer teklifleri sonrası sözleşme uzatmak istemedi.
"FENERBAHÇE'DEN GİTMEK İSTİYORUM" Devre arasında takımdan ayrılmak istediğini de yönetimle paylaşan Skrtel'in kararında özellikle Antalya maçının ardından yaptığı paylaşımla taraftarla arasının açılması etken oldu.
West Ham ve Rangers'ın istediği Skrtel'in adı uzun bir süredir Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers'la anılıyor.