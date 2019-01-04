Fenerbahçede Skrtel depremi! Ersun Yanal... - Galeri - Fotomaç
04 Ocak 2019, Cuma
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Fenerbahçe'de Skrtel depremi! Ersun Yanal... 

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de diğer yandan da takım içi sorunlar çözülmeye çalışılıyor. Ozan Tufan dışında kadro dışı kalan oyuncu kalmazken sarı lacivertliler asıl şoku Martin Skrtel'den yaşadı.

4 Ocak 2019 Cuma, 14:17:11 Güncelleme: 14:46:16
Fenerbahçede Skrtel depremi! Ersun Yanal...

Ligin ilk yarısını 17. sırada tamamlayan sarı lacivertlere bir şok daha... Son olarak Volkan Demirel'le olan sorunların çözülmesi Fenerbahçe'ye rahat bir nefes aldırırken Kanarya'da yeni bir sorun patlak verdi. İşte detaylar...

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Fenerbahçede Skrtel depremi! Ersun Yanal...

Sarı lacivertli ekip, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Slovak oyuncunun yönetime ilettiği mesajla adete şok yaşadı.

Fenerbahçede Skrtel depremi! Ersun Yanal...

Akşam'ın haberine göre; 34 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu aldığı transfer teklifleri sonrası sözleşme uzatmak istemedi.

Fenerbahçede Skrtel depremi! Ersun Yanal...

"FENERBAHÇE'DEN GİTMEK İSTİYORUM"
Devre arasında takımdan ayrılmak istediğini de yönetimle paylaşan Skrtel'in kararında özellikle Antalya maçının ardından yaptığı paylaşımla taraftarla arasının açılması etken oldu.

Fenerbahçede Skrtel depremi! Ersun Yanal...

West Ham ve Rangers'ın istediği Skrtel'in adı uzun bir süredir Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers'la anılıyor.

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