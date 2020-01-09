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Fenerbahçe'de Simon Falette ilk idmanına çıktı! İşte antrenmandan kareler
Süper Lig'de devre arası hazırlıklarına Antalya'da devam eden Fenerbahçe çalışmalarına akşam yaptığı antrenmanla sürdürürken, yeni transfer Simon Falette de takımla çalışmalarda yer aldı. İşte antrenmandan kareler...
9 Ocak 2020 Perşembe 21:38
Güncelleme: 09.01.2020 21:38
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Sezonun ikinci devre hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Fenerbahçe, günün ikinci çalışmasını 18.00'de gerçekleştirdi.
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Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde başlayan ve yarım saati basına açık olan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı.
Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi.
FALETTE TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI
Sarı lacivertli ekipte yeni transfer SimonFalette sabah saatlerinde sahada tek başına koşu gerçekleştirirken, akşam antrenmanında takımla birlikte yer aldı. Max Kruse ise hazırlıklarını salonda yaptığı çalışmalarla sürdürdü.
EMRE UYARILARDA BULUNDU
Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, takım arkadaşlarına uyarılarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, oyuncularla yakında ilgilenerek yaptıkları hataları düzeltmeleri doğrultusunda yönlendirirken, hırsı ile dikkatleri çekti.