Fenerbahçe'de Simon Falette ilk idmanına çıktı! İşte antrenmandan kareler - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Ocak 2020, Perşembe
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Fenerbahçe'de Simon Falette ilk idmanına çıktı! İşte antrenmandan kareler

Süper Lig'de devre arası hazırlıklarına Antalya'da devam eden Fenerbahçe çalışmalarına akşam yaptığı antrenmanla sürdürürken, yeni transfer Simon Falette de takımla çalışmalarda yer aldı. İşte antrenmandan kareler...

9 Ocak 2020 Perşembe 21:38 Güncelleme: 09.01.2020 21:38
Fenerbahçe'de Simon Falette ilk idmanına çıktı! İşte antrenmandan kareler

Sezonun ikinci devre hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Fenerbahçe, günün ikinci çalışmasını 18.00'de gerçekleştirdi.

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Fenerbahçe'de Simon Falette ilk idmanına çıktı! İşte antrenmandan kareler

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde başlayan ve yarım saati basına açık olan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı.

Fenerbahçe'de Simon Falette ilk idmanına çıktı! İşte antrenmandan kareler

Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Fenerbahçe'de Simon Falette ilk idmanına çıktı! İşte antrenmandan kareler

FALETTE TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI

Sarı lacivertli ekipte yeni transfer Simon Falette sabah saatlerinde sahada tek başına koşu gerçekleştirirken, akşam antrenmanında takımla birlikte yer aldı. Max Kruse ise hazırlıklarını salonda yaptığı çalışmalarla sürdürdü.

Fenerbahçe'de Simon Falette ilk idmanına çıktı! İşte antrenmandan kareler

EMRE UYARILARDA BULUNDU

Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, takım arkadaşlarına uyarılarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, oyuncularla yakında ilgilenerek yaptıkları hataları düzeltmeleri doğrultusunda yönlendirirken, hırsı ile dikkatleri çekti.

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