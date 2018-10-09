Fenerbahçede serbest düşüş!

Geçen sezonun ilk 8 haftasında 14 puan toplayan sarı-lacivertliler; Almanya, İngiltere, İspanya, Fransa, İtalya ve Türkiye'de son iki sezonda mücadele etmiş 100 takım içinde yaşadığı düşüşle Avrupa'nın en kötü 14. takımı oldu.