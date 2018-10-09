Fenerbahçede serbest düşüş! - Galeri - Fotomaç
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    09 Ekim 2018, Salı
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    Fenerbahçe'de serbest düşüş!

    Geçen sezonun 6 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, yaşadığı düşüşle Avrupa'nın en kötü ekipleri arasına girdi.
    9 Ekim 2018 Salı, 09:29:57 Güncelleme: 09:45:28
    Fenerbahçe'de serbest düşüş!
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    Fenerbahçede serbest düşüş!

    Fenerbahçe, Avrupa'nın en büyük düşüş yaşayan kulüpleri listesine 14. sıradan dahil olurken bir başka Süper Lig kulübü Akhisar'da listenin üst basamaklarında yer aldı.

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    Fenerbahçe'de serbest düşüş!
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    Fenerbahçede serbest düşüş!

    Süper Lig'de geride kalan 8 haftayı 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi ile tamamlayan Fenerbahçe topladığı 8 puanla küme düşme hattının bir sıra üstüne demir attı.

    Fenerbahçe'de serbest düşüş!
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    Fenerbahçede serbest düşüş!

    Geçen sezonun ilk 8 haftasında 14 puan toplayan sarı-lacivertliler; Almanya, İngiltere, İspanya, Fransa, İtalya ve Türkiye'de son iki sezonda mücadele etmiş 100 takım içinde yaşadığı düşüşle Avrupa'nın en kötü 14. takımı oldu.

    Fenerbahçe'de serbest düşüş!
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    Fenerbahçede serbest düşüş!

    Chievo'nun zirvede yer aldığı listenin 3. sırasında ise geçen sezon Türkiye Kupası'nı müzesine götüren ve sezona Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu ile başlayan Akhisarspor yer aldı.

    Fenerbahçe'de serbest düşüş!
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    Fenerbahçede serbest düşüş!

    ATAK KESEMİYOR!

    Fenerbahçe'nin yaşadığı bu düşüşün arkasında defans karnesi yatıyor.

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