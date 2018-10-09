Fenerbahçede serbest düşüş!

Geçen sezonun 6 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, yaşadığı düşüşle Avrupa'nın en kötü ekipleri arasına girdi.
9 Ekim 2018 Salı, 09:29:57
Güncelleme: 09:45:28
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Fenerbahçe'de serbest düşüş!
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Fenerbahçe, Avrupa'nın en büyük düşüş yaşayan kulüpleri listesine 14. sıradan dahil olurken bir başka Süper Lig kulübü Akhisar'da listenin üst basamaklarında yer aldı.
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Fenerbahçe'de serbest düşüş!
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Süper Lig'de geride kalan 8 haftayı 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi ile tamamlayan Fenerbahçe topladığı 8 puanla küme düşme hattının bir sıra üstüne demir attı.
Fenerbahçe'de serbest düşüş!
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Geçen sezonun ilk 8 haftasında 14 puan toplayan sarı-lacivertliler; Almanya, İngiltere, İspanya, Fransa, İtalya ve Türkiye'de son iki sezonda mücadele etmiş 100 takım içinde yaşadığı düşüşle Avrupa'nın en kötü 14. takımı oldu.
Fenerbahçe'de serbest düşüş!
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Chievo'nun zirvede yer aldığı listenin 3. sırasında ise geçen sezon Türkiye Kupası'nı müzesine götüren ve sezona Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu ile başlayan Akhisarspor yer aldı.
Fenerbahçe'de serbest düşüş!
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ATAK KESEMİYOR!
Fenerbahçe'nin yaşadığı bu düşüşün arkasında defans karnesi yatıyor.