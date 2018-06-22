Fenerbahçe'de savunmaya yeni Lugano: Raul Albentosa

MİNİ YORUM / BARIŞ DİNÇARSLAN / "GENİŞ ALANDA DAĞILIYOR"

RAUL Albentosa nasıl F.Bahçe'nin gündemine getirilir, aklım almıyor. Kapanan bir takım kuracaksanız tamam! Hava toplarını alır, fiziğiyle forvetleri kaleye yaklaştırmaz... Ama 'hücum ederim, rakip yarı alana yayılırım' diyorsanız olmaz! Çünkü Albentosa, 1.93'lük boyu ve 90 kiloluk cüssesiyle ağır bir stoper. "Bunu pozisyon bilgisiyle kapatıyor" demeyi çok isterdim ama zor. Oynadığı 20 lig maçında Deportivo 35 gol yerken, geniş alanda yakalandığında rakipler yanından hep elini kolunu sallayarak geçti.