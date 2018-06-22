Fenerbahçe'de savunmaya yeni Lugano: Raul Albentosa
2016'da Derby County'den Deportivo'ya transfer olan Albentosa, geçtiğimiz sezon Deportivo formasıyla 20 maçta görev aldı. Deportivo'nun La Liga'da küme düşmesi sebebiyle, sarı lacivertlilerin 29 yaşındaki futbolcuyu bedelsiz ya da çok cüzi fiyata alması söz konusu. Oyuncuyla ilk görüşmeyi yapan F.Bahçe yetkililerinin yakında daha somut adımlar atması bekleniyor.
LUGANO-EDU KARIŞIMI
F.Bahçe'nın gündemindeki stoper adaylarından Fabian Balbuena, özellikleriyle Lugano ve Edu'yu andırıyor… Maç başına 2.9'luk hava topu alan Paraguaylı stoperin pas yüzdesi ise 85.6. Maç başına 52 pas yapan Balbuena bunların sadece 4.5'unda uzun top oynamayı seçiyor. 1.8 top çalan 26 yaşındaki stoper Dünya Kupası arası verilen Brezilya Ligi'nin geride kalkan 8 haftasında 1.5 da top kesme ile oynadı.
MİNİ YORUM / BARIŞ DİNÇARSLAN / "GENİŞ ALANDA DAĞILIYOR"
RAUL Albentosa nasıl F.Bahçe'nin gündemine getirilir, aklım almıyor. Kapanan bir takım kuracaksanız tamam! Hava toplarını alır, fiziğiyle forvetleri kaleye yaklaştırmaz... Ama 'hücum ederim, rakip yarı alana yayılırım' diyorsanız olmaz! Çünkü Albentosa, 1.93'lük boyu ve 90 kiloluk cüssesiyle ağır bir stoper. "Bunu pozisyon bilgisiyle kapatıyor" demeyi çok isterdim ama zor. Oynadığı 20 lig maçında Deportivo 35 gol yerken, geniş alanda yakalandığında rakipler yanından hep elini kolunu sallayarak geçti.
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