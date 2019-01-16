Fenerbahçede sağa yeni aday Marian Shved!

Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemini geçiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sportif Direktör Damein Comolli, Ersun Yanal'ın talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten isim. Sarı lacivertli kulübün listesine son olarak genç yetenek Marian Shved girdi.