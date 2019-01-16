Fenerbahçede sağa yeni aday Marian Shved! - Galeri - Fotomaç
16 Ocak 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'de sağa yeni aday Marian Shved!

Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemini geçiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sportif Direktör Damein Comolli, Ersun Yanal'ın talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten isim. Sarı lacivertli kulübün listesine son olarak genç yetenek Marian Shved girdi.

16 Ocak 2019 Çarşamba, 08:31:26 Güncelleme: 08:32:41
Fenerbahçede sağa yeni aday Marian Shved!

Golcü ve genç kanat oyuncularını yakın takibe alan Fenerbahçe'nin gündemine yeni bir isim girdi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçede sağa yeni aday Marian Shved!

Scout ekibinin, Karpaty formasını giyen Marian Shved'i gözüne kestirdiği öğrenildi.

Fenerbahçede sağa yeni aday Marian Shved!

ARAŞTIRMALAR BAŞLADI

21 yaşındaki Ukraynalı yıldız bu sezon ligde 17 maçta 8 gol ve 3 asistlik performansıyla 11 gole direkt katkı yaptı.

Fenerbahçede sağa yeni aday Marian Shved!

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, Shved konusunda araştırmalara başlarken, genç yıldızla ilgili son kararı Ersun Yanal verecek.

Fenerbahçede sağa yeni aday Marian Shved!

İSPANYA'DA YAPAMADI

Karpaty altyapısında yetişen Marian Shved ardından Sevilla futbol akademisine transfer oldu ve alt yaş kategorilerinde forma giydi.

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