Fenerbahçede rota Borussia Dortmunddan Nuri Şahin - Galeri - Fotomaç
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    GALERİ

    Fenerbahçe'de rota Borussia Dortmund'dan Nuri Şahin

    28 Ağustos 2018 Salı, 18:05:19 Güncelleme: 18:06:43
    Fenerbahçe'de rota Borussia Dortmund'dan Nuri Şahin
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    • 12
    Fenerbahçede rota Borussia Dortmunddan Nuri Şahin


    Fabian'ı transfer etmekten vazgeçen Fenerbahçe'de rota Nuri Şahin'e çevrildi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçe'de rota Borussia Dortmund'dan Nuri Şahin
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    • 12
    Fenerbahçede rota Borussia Dortmunddan Nuri Şahin

    Sarı - Lacivertliler'in radarında olan gurbetçi yıldızla ilgili olarak Almanya'dan müjdeli haber geldi.

    Fenerbahçe'de rota Borussia Dortmund'dan Nuri Şahin
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    • 12
    Fenerbahçede rota Borussia Dortmunddan Nuri Şahin

    Bild Gazetesi, Leipzig maçının kadrosuna alınmayan Nuri Şahin'in satış listesine koyulduğunu yazdı.

    Fenerbahçe'de rota Borussia Dortmund'dan Nuri Şahin
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    • 12
    Fenerbahçede rota Borussia Dortmunddan Nuri Şahin

    Haberde, Nuri'den kendisine kulüp bulmasının istendiği ve Fenerbahçe'nin teklif yaptığı belirtildi.

    Fenerbahçe'de rota Borussia Dortmund'dan Nuri Şahin
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    Fenerbahçede rota Borussia Dortmunddan Nuri Şahin

    COCU ÇOK İSTİYOR
    Phillip Cocu, orta sahanın ortasına mutlaka bir takviye istiyor. Hollandalı teknik adamın, bir dönem Feyenoord'da forma giyen Nuri Şahin'i yakından tanıyor.

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