Fenerbahçede rota Borussia Dortmunddan Nuri Şahin - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'de rota Borussia Dortmund'dan Nuri Şahin
28 Ağustos 2018 Salı, 18:05:19
Güncelleme: 18:06:43
Fenerbahçe'de rota Borussia Dortmund'dan Nuri Şahin
Fabian'ı transfer etmekten vazgeçen Fenerbahçe'de rota Nuri Şahin'e çevrildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de rota Borussia Dortmund'dan Nuri Şahin
Sarı - Lacivertliler'in radarında olan gurbetçi yıldızla ilgili olarak Almanya'dan müjdeli haber geldi.
Fenerbahçe'de rota Borussia Dortmund'dan Nuri Şahin
Bild Gazetesi, Leipzig maçının kadrosuna alınmayan Nuri Şahin'in satış listesine koyulduğunu yazdı.
Fenerbahçe'de rota Borussia Dortmund'dan Nuri Şahin
Haberde, Nuri'den kendisine kulüp bulmasının istendiği ve Fenerbahçe'nin teklif yaptığı belirtildi.
Fenerbahçe'de rota Borussia Dortmund'dan Nuri Şahin
COCU ÇOK İSTİYOR
Phillip Cocu, orta sahanın ortasına mutlaka bir takviye istiyor. Hollandalı teknik adamın, bir dönem Feyenoord'da forma giyen Nuri Şahin'i yakından tanıyor.