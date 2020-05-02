Fenerbahçe'de plan ortaya çıktı! İşte Nenad Bjelica'nın geliş tarihi - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Mayıs 2020, Cumartesi
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Fenerbahçe'de plan ortaya çıktı! İşte Nenad Bjelica'nın geliş tarihi

Yaklaşık 2 aydır teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe, Nenad Bjelica'da tercih kılmıştı. Hırvat teknik direktörden olumlu cevap alan sarı-lacivertli ekibin planı ortaya çıktı. İşte Nenad Bjelica'nın geliş tarihi...

2 Mayıs 2020 Cumartesi 06:44
Fenerbahçe'de plan ortaya çıktı! İşte Nenad Bjelica'nın geliş tarihi

Süper Lig'de şampiyonluk yarışına yüksek oranda havlu atan Fenerbahçe'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından Ersun Yanal ile yollar ayrılmıştı.

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Fenerbahçe'de plan ortaya çıktı! İşte Nenad Bjelica'nın geliş tarihi

Teknik direktör arayışında başlarda tercihini yerli antrenörden yana kullanan sarı-lacivertli ekip, rotayı Balkanlar'a çevirmişti.

Fenerbahçe'de plan ortaya çıktı! İşte Nenad Bjelica'nın geliş tarihi

BJELICA TAMAM!

Yaklaşık 2 ay süren sürecin sonunda Sarı Kanaryalar'da yönetim, Hırvat antrenör Nenad Bjelica'da karar kıldı.

Fenerbahçe'de plan ortaya çıktı! İşte Nenad Bjelica'nın geliş tarihi

Görüşmeleri onaylayan Bjelica, "Evet, Çarşamba gecesi Fenerbahçe'den bazı isimler ile görüştüğümü doğrulayabilirim. Bu ilk resmi görüşmemiz oldu ve şu anda her şey bundan ibaret" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de plan ortaya çıktı! İşte Nenad Bjelica'nın geliş tarihi

POLONYALI FUTBOLCU DA DUYURDU!

Öte yandan şu anda Ürdün ekiplerinden Al-Faisaly'de forma giyen 32 yaşındaki Lukasz Gikiewicz, Twitter hesabından Bjelica'nin Fenerbahçe'ye resmi imzayı atacağını duyurdu.

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