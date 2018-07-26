Fenerbahçede Phillip Cocudan radikal Eljif Elmas kararı! - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'de Phillip Cocu'dan radikal Eljif Elmas kararı!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Eljif Elmas ile ilgili radikal bir karar aldı
26 Temmuz 2018 Perşembe, 10:16:33
Güncelleme: 10:21:15
Fenerbahçe'de Phillip Cocu'dan radikal Eljif Elmas kararı!
Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu radikal bir karar aldı.
Fenerbahçe'de Phillip Cocu'dan radikal Eljif Elmas kararı!
Cocu, geçen sezon Aykut Kocaman'ın şans vermediği Elmas'a yeni sezonda orta sahanın anahtarını verecek.
Fenerbahçe'de Phillip Cocu'dan radikal Eljif Elmas kararı!
18 yaşında olmasına rağmen takımı adeta maestro gibi idare eden Eljif'e özgürlük verilecek. Hücum ve defans geçişleri artık ona emanet.
Fenerbahçe'de Phillip Cocu'dan radikal Eljif Elmas kararı!
Cocu, Eljif'in sert faullerini de aşmasını istiyor. Hollandalı Hoca, Eljif'in tek probleminin bu olduğunu belirterek, oyuncuya ikazını yaptı. (Akşam)
Fenerbahçe'de Phillip Cocu'dan radikal Eljif Elmas kararı!