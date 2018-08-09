Fenerbahçede Phillip Cocudan kritik toplantı! - Galeri - Fotomaç
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    Fenerbahçe'de Phillip Cocu'dan kritik toplantı!

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Benfica yenilgisi sonrası oyuncularıyla bir toplantı yaptı
    9 Ağustos 2018 Perşembe, 10:31:57 Güncelleme: 10:34:23
    Fenerbahçe'de Phillip Cocu'dan kritik toplantı!
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    • 6
    Fenerbahçede Phillip Cocudan kritik toplantı!

    Portekiz'de Benfica ile oynadıkları ön eleme ilk maçında 1-0'lık mağlubiyetle dönen Fenerbahçe'de, teknik direktör Phillip Cocu, futbolcuları ile bir toplantı yaptı...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçe'de Phillip Cocu'dan kritik toplantı!
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    Fenerbahçede Phillip Cocudan kritik toplantı!

    Habertürk'ün haberine göre, Benfica'yı akıllarından çıkarmalarını isteyen Hollandalı teknik adam, Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapmaları gerektiğini vurguladı.

    Fenerbahçe'de Phillip Cocu'dan kritik toplantı!
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    Fenerbahçede Phillip Cocudan kritik toplantı!

    Bursaspor karşılaşmasının çok önemli olduğunu belirten ve Kadıköy'de kazanarak lige başlamak zorunda olduklarını kaydeden Cocu şunları söyledi;

    Fenerbahçe'de Phillip Cocu'dan kritik toplantı!
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    Fenerbahçede Phillip Cocudan kritik toplantı!

    "Artık Benfica ile oynadığımız maçı ve salı günkü rövanşı unutuyoruz. Tamamen Bursaspor karşılaşmasına odaklanmak zorundayız. Şampiyonlar Ligi önemli olduğu kadar ligde bizim için çok önemli. Taraftarımız bizden şampiyonluk bekliyor. Lige iyi başlayıp sonunu da iyi getirmek zorundayız. Herkes bu bilinçte olsun. Kafalar Benfica'da değil Bursaspor'da olursa galibiyete çok daha yakın olan taraf biz oluruz"

    Fenerbahçe'de Phillip Cocu'dan kritik toplantı!
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    Fenerbahçede Phillip Cocudan kritik toplantı!

    Benfica deplasmanında 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, Süper Lig'de sahasında Bursaspor'u ağırladıktan sonra 14 Ağustos Salı günü Benfica ile rövanş mücadelesine çıkacak.

    Fenerbahçe'de Phillip Cocu'dan kritik toplantı!
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    • 6
    Fenerbahçede Phillip Cocudan kritik toplantı!
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