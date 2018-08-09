Fenerbahçede Phillip Cocudan kritik toplantı!

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Fenerbahçe'de Phillip Cocu'dan kritik toplantı!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Benfica yenilgisi sonrası oyuncularıyla bir toplantı yaptı
9 Ağustos 2018 Perşembe, 10:31:57 Güncelleme: 10:34:23
Fenerbahçe'de Phillip Cocu'dan kritik toplantı!
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Fenerbahçe'de Phillip Cocu'dan kritik toplantı!
Fenerbahçe'de Phillip Cocu'dan kritik toplantı!
Fenerbahçe'de Phillip Cocu'dan kritik toplantı!
"Artık Benfica ile oynadığımız maçı ve salı günkü rövanşı unutuyoruz. Tamamen Bursaspor karşılaşmasına odaklanmak zorundayız. Şampiyonlar Ligi önemli olduğu kadar ligde bizim için çok önemli. Taraftarımız bizden şampiyonluk bekliyor. Lige iyi başlayıp sonunu da iyi getirmek zorundayız. Herkes bu bilinçte olsun. Kafalar Benfica'da değil Bursaspor'da olursa galibiyete çok daha yakın olan taraf biz oluruz"
Fenerbahçe'de Phillip Cocu'dan kritik toplantı!
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