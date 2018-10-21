Fenerbahçede Phillip Cocu bir ilki daha başardı!

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı.
21 Ekim 2018 Pazar, 18:32:14
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Sezon öncesinde teknik heyeti değiştirilen, kadrosunda da önemli bir revizyona gidilen sarı-lacivertli takım, Hollandalı teknik adam Cocu ile 13 resmi karşılaşmaya çıktı.
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Bu mücadelelerde toplam 10 gol atan Fenerbahçe, 6 karşılaşmada ise rakip fileleri sarsmayı başaramadı. Süper Lig'de oynadığı 9 karşılaşmada 6 gol kaydeden sarı-lacivertliler, bu maçların da 5'inde golle buluşamadı.
Geçen sezon teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde ligde aynı hafta geride kalırken rakip ağlara 17 gol atan Fenerbahçe, Cocu yönetiminde 20 yıl aradan sonra ligde üst üste 3 maçta gol sevinci yaşayamadı.
7 DEPLASMAN, 2 GOL
Fenerbahçe, bu süreçte deplasmanda çok daha kötü bir grafik sergiledi.? Cocu yönetimindeki 13 resmi maçın 7'sini deplasmanda oynayan sarı-lacivertliler, sadece 2 gol kaydetti.
Ligde çıktığı 5 deplasman mücadelesinin sadece birinde gol atan Fenerbahçe, Avrupa'da oynadığı 2 müsabakada da 1 gol bulabildi.