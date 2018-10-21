Fenerbahçede Phillip Cocu bir ilki daha başardı! - Galeri - Fotomaç
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    21 Ekim 2018, Pazar
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    Fenerbahçe'de Phillip Cocu bir ilki daha başardı!

    Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Demir Grup Sivasspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gol atmakta zorlanıyor.
    21 Ekim 2018 Pazar, 11:28:42
    Fenerbahçede Phillip Cocu bir ilki daha başardı!

    Sezon öncesinde teknik heyeti değiştirilen, kadrosunda da önemli bir revizyona gidilen sarı-lacivertli takım, Hollandalı teknik adam Cocu ile 13 resmi karşılaşmaya çıktı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçede Phillip Cocu bir ilki daha başardı!

    Bu mücadelelerde toplam 10 gol atan Fenerbahçe, 6 karşılaşmada ise rakip fileleri sarsmayı başaramadı. Süper Lig'de oynadığı 9 karşılaşmada 6 gol kaydeden sarı-lacivertliler, bu maçların da 5'inde golle buluşamadı.

    Fenerbahçede Phillip Cocu bir ilki daha başardı!

    Geçen sezon teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde ligde aynı hafta geride kalırken rakip ağlara 17 gol atan Fenerbahçe, Cocu yönetiminde 20 yıl aradan sonra ligde üst üste 3 maçta gol sevinci yaşayamadı.

    Fenerbahçede Phillip Cocu bir ilki daha başardı!

    7 DEPLASMAN, 2 GOL

    Fenerbahçe, bu süreçte deplasmanda çok daha kötü bir grafik sergiledi.? Cocu yönetimindeki 13 resmi maçın 7'sini deplasmanda oynayan sarı-lacivertliler, sadece 2 gol kaydetti.

    Fenerbahçede Phillip Cocu bir ilki daha başardı!

    Ligde çıktığı 5 deplasman mücadelesinin sadece birinde gol atan Fenerbahçe, Avrupa'da oynadığı 2 müsabakada da 1 gol bulabildi.

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