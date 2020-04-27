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Fenerbahçe'de Ozan Tufan piyangosu! 20 milyon...

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Sarı lacivertlilerin milli yıldızı Ozan Tufan için transfer kazanı kaynıyor. Gelecek sezonun takviyeleri için bir çok isimle görüşen Kanarya, bütçesinde sorun yaşamamak için elindeki değerli isimlerle yollarını ayırmayı planlarken, yıldız futbolcusu için İngiltere'den dev teklif almaya hazırlanıyor. İşte o gelişme...

27 Nisan 2020 Pazartesi 10:34 Güncelleme: 27.04.2020 10:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





