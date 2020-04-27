Fenerbahçe'de Ozan Tufan piyangosu! 20 milyon... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Nisan 2020, Pazartesi
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Fenerbahçe'de Ozan Tufan piyangosu! 20 milyon...

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Sarı lacivertlilerin milli yıldızı Ozan Tufan için transfer kazanı kaynıyor. Gelecek sezonun takviyeleri için bir çok isimle görüşen Kanarya, bütçesinde sorun yaşamamak için elindeki değerli isimlerle yollarını ayırmayı planlarken, yıldız futbolcusu için İngiltere'den dev teklif almaya hazırlanıyor. İşte o gelişme...
27 Nisan 2020 Pazartesi 10:34 Güncelleme: 27.04.2020 10:47
Fenerbahçe'de Ozan Tufan piyangosu! 20 milyon...

Fenerbahçeli kurmaylar, 2020-21 sezonu için projesini masaya yatırırken, kriz toplantısından 3 ayrılık planı ortaya çıkmıştı.

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Fenerbahçe'de Ozan Tufan piyangosu! 20 milyon...

Sarı lacivertliler, önceliği teknik direktör konusuna verirken, Erol Bulut, Bjelica, Giampaolo, Manuel Pellegrini gibi isimlerle temasa geçmişti.

Fenerbahçe'de Ozan Tufan piyangosu! 20 milyon...

Takımdan ayrılacak isimlerden yaratılacak bütçe ile hem teknik direktörün parasını hem de yeni transferlerin maliyetini karşılaşmak isteyen Kanarya, Vedat Muriç, Max Kruse ve Ozan Tufan'ı satış listesine koymuştu.

Fenerbahçe'de Ozan Tufan piyangosu! 20 milyon...

Max Kruse'ye ülkesi Almanya'dan ilgisi olduğu bilinirken, Bundesliga ekipleri yaz transfer sezonunun açılmasıyla beraber tecrübeli 10 numara için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.

Fenerbahçe'de Ozan Tufan piyangosu! 20 milyon...

Öte yandan yaşadığı finansal krizden çıkmak için formül arayan Fenerbahçe'ye Ozan Tufan müjdesi geldi.

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