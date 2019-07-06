Fenerbahçe'de Ozan Tufan fırtınası

Fenerbahçe'ye geldiği günden beri beklenen çıkışı yapamayan ve geçtiğimiz sezonu Alanyaspor'da kiralık olarak geçiren Ozan Tufan, sarı-lacivertli takımla kamp yaparken, sezona en hazır isimler arasında yer aldı. Topuk Yaylası'nda devam eden kampta Ozan Tufan'ın gösterdiği istekli ve başarılı performans Fenerbahçe teknik heyetini sevindirdi.