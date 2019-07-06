Fenerbahçe'de Ozan Tufan fırtınası - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Temmuz 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'de Ozan Tufan fırtınası

Fenerbahçe'ye geldiği günden beri beklenen çıkışı yapamayan ve geçtiğimiz sezonu Alanyaspor'da kiralık olarak geçiren Ozan Tufan, sarı-lacivertli takımla kamp yaparken, sezona en hazır isimler arasında yer aldı. Topuk Yaylası'nda devam eden kampta Ozan Tufan'ın gösterdiği istekli ve başarılı performans Fenerbahçe teknik heyetini sevindirdi.

6 Temmuz 2019 Cumartesi 20:29
Fenerbahçe'de Ozan Tufan fırtınası

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe kadrosunda düşünülmeyen ve Alanyaspor'a kiralanan Ozan Tufan, Topuk Yaylası'nda geçirilen kampta sezona en hazır isimlerden birisi oldu.

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Fenerbahçe'de Ozan Tufan fırtınası

Yapılan çalışmalarda son derece istekli olan ve tatil döneminde de çalışmalarını sürdüren 24 yaşındaki futbolcu, antrenmanda gösterdiği performansla teknik heyeti memnun etti.

Fenerbahçe'de Ozan Tufan fırtınası

Geçen sezonun ikinci yarısını Alanyaspor'da kiralık olarak geçiren ve burada oynadığı iyi futbolla dikkat çeken 24 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki sezon için Teknik Direktör Ersun Yanal'ın planları arasında yer alıyor.

Fenerbahçe'de Ozan Tufan fırtınası

İşte idmandan kareler...

Fenerbahçe'de Ozan Tufan fırtınası
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