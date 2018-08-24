Fenerbahçede orta sahaya iki aday!

Josef ve Giuliano'nun satışıyla kasasına 22.5 milyon euro koyan Fenerbahçe, orta saha için 2 aday belirledi
24 Ağustos 2018 Cuma, 12:32:14
Güncelleme: 12:33:56
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Fenerbahçe'de orta sahaya iki aday!
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Fenerbahçe'de gözler, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli'ye 12 milyon euro karşılığında transfer olan Josef de Souza'nın yerine yapılacak transfere çevrildi.
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Fenerbahçe'de orta sahaya iki aday!
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Sabah'ta yer alan habere göre orta saha transferi için ince eleyip sık dokuyan Comolli ve ekibi, transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala iki adayı öne çıkardı: Barcelona'dan Denis Suarez ve Bayern Münih'ten Renato Sanches.
Fenerbahçe'de orta sahaya iki aday!
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Barcelona ve Bayern Münih'te rotasyona dahil olamayan genç yıldızlardan birini kiralık olarak kadrosuna dahil etmeyi amaçlayan sarı lacivertliler, Suarez'in Türkiye'de oynamak için daha istekli olmasının ardından rotayı Barcelona'ya çevirdi.
Fenerbahçe'de orta sahaya iki aday!
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Oyuncuyla anlaşmakta zorlanılmayacağı düşünülürken, Katalan kulübün oyuncu için isteyeceği kiralama bedeli üzerinde görüşmeler devam ediyor.
Fenerbahçe'de orta sahaya iki aday!
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Denis Suarez geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla 18 maça çıkarken, 2 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu.