Fenerbahçede ocak operasyonu! Tam 5 isim... - Galeri - Fotomaç
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    Fenerbahçe'de ocak operasyonu! Tam 5 isim...

    Fenerbahçe devre arasından 5 isimle yollarını ayırmanın planlarını yapıyor. İşte ocak ayında takımdan gönderilecek isimler...
    17 Ekim 2018 Çarşamba, 07:44:55 Güncelleme: 07:47:33
    Fenerbahçede ocak operasyonu! Tam 5 isim...

    Fenerbahçe 5 ismi devre arasında satmanın planlarını yapıyor. Bu operasyonla bütçe rahatlayacak.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçede ocak operasyonu! Tam 5 isim...

    5 futbolcuyla yolların ayrılmasının ardından Sarı-Lacivertli yönetim 2 nokta transfer yapıp kadrosunu güçlendirecek.

    Fenerbahçede ocak operasyonu! Tam 5 isim...

    Fenerbahçe devre arasında büyük bir operasyona hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler, Valbuena, Soldado, Aatıf, Nabil Dirar ve Ozan Tufan'ı takımdan gönderecek.

    Fenerbahçede ocak operasyonu! Tam 5 isim...

    Defansa ve orta sahaya iki takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe hem elindeki sorunlu futbolculardan kurtulacak hem de kadrosunu güçlendirecek.

    Fenerbahçede ocak operasyonu! Tam 5 isim...

    BÜTÇEDE RAHATLAMA OLACAK
    5 futbolcunun aldığı yüksek ücretlerin yükümlülüğünün gitmesi ile birlikte, bu oyuncuların satışında da kasaya para girecek. Bütçenin rahatlamasıyla da Fenerbahçe 2 nokta transfer yapmayı hedefliyor.

    Fenerbahçede ocak operasyonu! Tam 5 isim...

    COMOLLİ NABIZ YOKLUYOR...
    Fenerbahçe'de transfer yapılması hedeflenen bölgelerin stoper ve merkez orta saha olduğu ifade ediliyor. Sportif direktör Comolli'nin de şimdiden araştırma yaptığı ve nabız yokladığı öğrenildi.

    Fenerbahçede ocak operasyonu! Tam 5 isim...

    HEM GENÇ HEM DE KALİTELİ...
    Yapılacak transferlerin hem genç hem de kaliteli olması Başkan Ali Koç ve yönetiminin en önemli tercihi durumunda. Yönetimin takımın yaş ortalamasını aşağıya çekmek için çaba sarfettiği ifade ediliyor. (Takvim)

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