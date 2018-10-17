Fenerbahçede ocak operasyonu! Tam 5 isim...

HEM GENÇ HEM DE KALİTELİ...

Yapılacak transferlerin hem genç hem de kaliteli olması Başkan Ali Koç ve yönetiminin en önemli tercihi durumunda. Yönetimin takımın yaş ortalamasını aşağıya çekmek için çaba sarfettiği ifade ediliyor. (Takvim)