Fenerbahçede Nabil Dirardan şok tepki!

Dirar'ın konuyla ilgili olarak "Ne yaptım da kadro dışıyım" diyen Faslı futbolcu, "Af istemiyorum. Çünkü hiçbir şey yapmadım. Ne yaptım da beni cezalandınp şimdi de affedecekler. Affettikten sonra benden aynı performansı almayı mı düşünüyorlar?