Fenerbahçede Nabil Dirardan şok tepki!

Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Ozan Tufan'la birlikte sarı lacivertli ekipte kadro dışı bırakılan diğer isim Nabil Dirar'dan flaş bir tepki geldi.
28 Aralık 2018 Cuma, 10:16:44
Güncelleme: 11:11:08
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesinin ardından affı gündeme gelen dört kadro dışından biri olan Nabil Dirar ayrılığı kafasına koydu.
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Geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'dan transfer edilen Faslı oyuncunun sezonun ilk yarısını takımdan ayrı geçirmesine anlam veremediği, bu nedenle de yönetime tepkili olduğu öğrenildi.
Milliyet gazetesinin haberine göre, ilk yarının büyük bölümünü Dereağzı Tesisleri'nde geçiren Dirar'ın af konusu gündeme getirilmesine rağmen kızgınlığı geçmedi. Faslı oyuncunun yakın arkadaşlarına yaşadıklarıyla ilgili sürekli fikir beyan ettiği belirtildi.
Dirar'ın konuyla ilgili olarak "Ne yaptım da kadro dışıyım" diyen Faslı futbolcu, "Af istemiyorum. Çünkü hiçbir şey yapmadım. Ne yaptım da beni cezalandınp şimdi de affedecekler. Affettikten sonra benden aynı performansı almayı mı düşünüyorlar?
Neden bütün sezonu takımdan ayrı geçirdim. Burada salonda basketbol oynuyorum. Bu şekilde çalışma yapıyorum. Ben basketbolcu muyum? Benim yerim saha, futbol sahası" dediği kaydedildi.