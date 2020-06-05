Fenerbahçe'de mutlu son! Yeni hoca ilk uçakla geliyor

BJELICA İLK UÇAKLA GELİYOR

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın istifasının ardından görüşülen üç isimden biri olan ve büyük ölçüde anlaşma sağlanan Nenad Bjelica'nın, yurt dışı uçuşları başlar başlamaz İstanbul'a geleceği açıklandı.