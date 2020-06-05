Fenerbahçe'de mutlu son! Yeni hoca ilk uçakla geliyor
Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın görevden ayrılmasının ardından birçok teknik adamla temas kurmuştu. Yaklaşık 3 aydır hoca arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler sonunda aradığı ismi buldu. Kanarya uzun süren görüşmelerin ardından tecrübeli isim ile her konuda anlaşma sağladı. Fenerbahçe'nin yeni hocasının uçuşlar başlar başlamaz İstanbul'a geleceği öğrenildi. İşte detaylar...
5 Haziran 2020 Cuma 06:41
Güncelleme: 05.06.2020 06:41
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Ligin ikinci yarısında oynadığı son 7 maçta galibiyet yüzü göremeyen ve şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu olmuştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Divan Kurulu Toplantısı'nda yerli ve yabancı 3 teknik adamla görüştüklerini açıklamıştı.
Kanarya'nın adı Nenad Bjelica, Erol Bulut, Abdullah Avcı ve Okan Buruk gibi isimlerle anılırken, arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler mutlu sona ulaştı.
Sarı-lacivertliler, uzun süredir görüşme halinde olduğu Nenad Bjelica ile her konuda anlaşma sağladı.
BJELICA İLK UÇAKLA GELİYOR
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın istifasının ardından görüşülen üç isimden biri olan ve büyük ölçüde anlaşma sağlanan Nenad Bjelica'nın, yurt dışı uçuşları başlar başlamaz İstanbul'a geleceği açıklandı.