Fenerbahçede müthiş değişim! - Fotomaç
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Fenerbahçe'de müthiş değişim!
Bu sezon ligde ilk kez ikide iki yaptı... Gol kısırlığı sorunu çözüldü... Pas yüzdesi yükseldi... Ve Kadıköy rakipler için yeniden 'kabus' oldu...
3 Şubat 2019 Pazar, 08:53:10
Güncelleme: 08:54:49
Fenerbahçe'de üst üste alınan Yeni Malatya ve Göztepe galibiyetleri moralleri yerine getirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Alt sıralardan uzaklaşan sarı-lacivertliler, istatistikleriyle de gelecek adına ümit veriyor. İşte Ersun Yanal'ın gelişiyle yaşanan o değişim:
Cocu+Koeman ile ligde 15 maçın ilk yarılarında 7 gol bulabilen takım, Yanal ile 5 lig maçında 6 gol atıp 1.2 ortalamaya ulaştı.
Yanal ile 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlikle 9 puan toplandı. Önceki 10 lig maçında ise 1 galibiyet 5 beraberlikle 8 puan alabildi.
Bu sezon Süper Lig'de ilk kez iki maç üst üste galibiyet aldı.