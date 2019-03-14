Fenerbahçe'de Muriqi sürprizi!

Yabancı bir forvet için çalışmaları sürerken, yönetimin ikinci isim olarak ise Çaykur Rizespor'da harika bir sezon geçiren Muriqi'yi düşündüğü gelen haberler arasında.



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