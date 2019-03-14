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Fenerbahçe'de Muriqi sürprizi!
Forvete gelecek sezon çifte takviye planlayan sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor'da bu sezon 10 gol atan Kosovalı santrforu da listesine ekledi.
14 Mart 2019 Perşembe 07:25 Güncelleme: 14.03.2019 07:26
Yaz döneminde transfer taarruzuna hazırlanan Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi de gündemine aldı.
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Yabancı bir forvet için çalışmaları sürerken, yönetimin ikinci isim olarak ise Çaykur Rizespor'da harika bir sezon geçiren Muriqi'yi düşündüğü gelen haberler arasında.
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