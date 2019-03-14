Fenerbahçe'de Muriqi sürprizi! - Fotomaç
14 Mart 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'de Muriqi sürprizi!

Forvete gelecek sezon çifte takviye planlayan sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor'da bu sezon 10 gol atan Kosovalı santrforu da listesine ekledi.

14 Mart 2019 Perşembe 07:25 Güncelleme: 14.03.2019 07:26
Fenerbahçe'de Muriqi sürprizi!

Yaz döneminde transfer taarruzuna hazırlanan Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi de gündemine aldı.

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Fenerbahçe'de Muriqi sürprizi!

Kiralık Slimani'yi kadro dışı bırakan, Frey'den ümidi kesen sarı-lacivertli kulübün, Soldado'nun da sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle forvete iki takviye birden yapması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Muriqi sürprizi!

Yabancı bir forvet için çalışmaları sürerken, yönetimin ikinci isim olarak ise Çaykur Rizespor'da harika bir sezon geçiren Muriqi'yi düşündüğü gelen haberler arasında.

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Fenerbahçe'de Muriqi sürprizi!

PARA+TAKAS FORMÜLÜ

Devre arasında birçok talibi olan Aatıf Chahechouhe'yu Çaykur Rizespor'a veren başkan Ali Koç'un Muriqi'nin transferinde bir sorun yaşamayacağı ifade edildi.

Fenerbahçe'de Muriqi sürprizi!

Vedat Muriqi'ye karşılık Çaykur Rizespor'a bir miktar paranın yanı sıra takas teklif edilmesi düşünülüyor.

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