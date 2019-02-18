Fenerbahçe'de Moses gerçeği! İşte oyundan çıkma sebebi - Fotomaç
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Fenerbahçe'de Moses gerçeği! İşte oyundan çıkma sebebi
Fenerbahçe'de Moses gerçeği! İşte oyundan çıkma sebebi
Fenerbahçe'nin Konyaspor ile berabere kaldığı maçta, Victor Moses'ın oyundan çıkıp Alper'in girmesi taraftarın tepkisini çekmişti. Değişikliğin perde arkası ortaya çıktı.
18 Şubat 2019 Pazartesi 21:52
Güncelleme: 18.02.2019 21:52
Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor arasında 1-1 beraberlikle biten Süper Lig maçında Victor Moses'in oyundan çıkması tepkilere neden olmuştu.
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Teknik direktör Ersun Yanal'ın en kritik anlarda Victor Moses'i oyundan alma sebebinin performans olmadığı ortaya çıktı.
Fenerbahçe 10 kişi mücadele eden Atiker Konyaspor karşısında galibiyet golü için büyük çaba gösterse de başarılı olamadı.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Victor Moses, 80. dakikada yerini Alper Potuk'a bırakırken bu karar tartışmalara neden oldu.
Fenerbahçe taraftarları Victor Moses'in oyundan çıkmasının sebebini merak etmişti.