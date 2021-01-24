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Fenerbahçe'de Mesut Özil ilk maçına ne zaman çıkacak?

Fenerbahçe'nin gündem yaratan transferi Mesut Özil, sarı-lacivertli formayı giymek için geri sayıma geçti. Kanarya, ikinci corona virüsü testinin de negatif çıkması halinde yıldız futbolcuyla salı günü resmi sözleşme imzalayacak. Peki Mesut Özil, Fenerbahçe formasıyla ilk maçına ne zaman çıkacak? Galatasaray derbisinde sahada olacak mı? İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe'de Mesut Özil ilk maçına ne zaman çıkacak?

Fenerbahçe'de Mesut Özil ilk maçına ne zaman çıkacak?

Fenerbahçe'nin dünyada gündem yaratan transferi Mesut Özil, sarı-lacivertli formayı giymek için artık gün sayıyor...

Fenerbahçe'de Mesut Özil ilk maçına ne zaman çıkacak?

Türkiye'ye geldikten sonra corona virüs kuralları gereği eşi ve çocuğuyla birlikte karantinaya giren Mesut Özil'in bu süresi doldu.

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Fenerbahçe'de Mesut Özil ilk maçına ne zaman çıkacak?

Mesut'un cumartesi günü yapılan corona virüsü test sonucu negatif çıkarken, gözler bugünkü sonuçlara çevrildi. Mesut'un bugünkü test sonucu da negatif çıkarsa yıldız isim sarı-lacivertlilerle ilk antrenmanına bu akşam Samandıra'da çıkacak.

Fenerbahçe'de Mesut Özil ilk maçına ne zaman çıkacak?

Mesut Özil'in, merakla beklenen imza töreninin ise Kayserispor karşılaşmasından sonra yapılması planlanıyor. Fenerbahçe kulübü, Mesut'a önümüzdeki salı günü eşi benzeri görülmemiş bir imza töreni yapmayı arzuluyor.

Fenerbahçe'de Mesut Özil ilk maçına ne zaman çıkacak?

Mesut konusunda tüm ayrıntılara dikkat eden Fenerbahçe'nin, Arsenal'den yıldız oyuncunun hem sağlık hem de performans raporlarını aldığı ortaya çıktı.

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