Fenerbahçe'de Mesut Özil ilk maçına ne zaman çıkacak?
Fenerbahçe'nin gündem yaratan transferi Mesut Özil, sarı-lacivertli formayı giymek için geri sayıma geçti. Kanarya, ikinci corona virüsü testinin de negatif çıkması halinde yıldız futbolcuyla salı günü resmi sözleşme imzalayacak. Peki Mesut Özil, Fenerbahçe formasıyla ilk maçına ne zaman çıkacak? Galatasaray derbisinde sahada olacak mı? İşte tüm detaylar...
24 Ocak 2021 Pazar 11:03, Güncelleme 24.01.2021 11:07
Fenerbahçe'de Mesut Özil ilk maçına ne zaman çıkacak?