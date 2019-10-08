Fenerbahçe'de Mehmet Ekici devre arasında yolcu! İşte yeni durağı... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Ekim 2019, Salı
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Haberler Galeri Fenerbahçe'de Mehmet Ekici devre arasında yolcu! İşte yeni durağı...

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici devre arasında yolcu! İşte yeni durağı...

Fenerbahçe'ye gelebilmek için büyük fedakarlık yapan Mehmet Ekici'ye, Fenerbahçe'nin Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdiği 28 kişilik kadroda yer verilmemişti. Geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertlilerin YouTube hesabına yüklenen videoda çift kale maçı kale arkasında oturarak izleyen ve görenlerin içlerini acıtan Mehmet Ekici ile ilgili önemli gelişmeler. Fenerbahçe'de kadroda giremeyen Ekici devre arasında takımdan ayrılıyor. İşte Ekici ile ilgili son gelişmeler ve yeni durağı...
8 Ekim 2019 Salı 09:05 Güncelleme: 08.10.2019 09:05
Fenerbahçe'de Mehmet Ekici devre arasında yolcu! İşte yeni durağı...

Fenerbahçe'nin TFF'ye bildirdiği 28 kişilik kadroda yer almayan Mehmet Ekici, transfer görüşmelerine başladı.

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Fenerbahçe'de Mehmet Ekici devre arasında yolcu! İşte yeni durağı...

Trabzonspor'da 2016-17 sezonunda forma giydiği dönemde Fenerbahçe'yle anlaşan Mehmet ekici, o dönem bordo-mavililerin kendisi için Beşiktaş'la el sıkışmasının ardından kulübüyle köprüleri atmıştı.

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici devre arasında yolcu! İşte yeni durağı...

Sarı-lacivertlilere transfer olabilmek için 6 ay kadro dışı kalan ve 2017-18 sezonu başında Kanarya'ya bedelsiz olarak katılan tecrübeli 10 numara, büyük fedakarlık yaptığı yeni kulübünde istediğini bulamamıştı.

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici devre arasında yolcu! İşte yeni durağı...

Fenerbahçe'yle 3 yıllık sözleşme imzalayan Mehmet Ekici, geride bıraktığımız 2 sezonda peş peşe yaşadığı sakatlıklar sebebiyle sadece 36 mücadelede görev yapıp 5 gol atabildi.

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Fenerbahçe'de Mehmet Ekici devre arasında yolcu! İşte yeni durağı...

Teknik direktör Ersun Yanal'ın olumsuz raporu sonrasında yönetimin kendisinden kulüp bulmasını istediği Mehmet Ekici, bu talebi karşılıksız bırakıp takımda kalınca gözden çıkarılmıştı.

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