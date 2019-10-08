Fenerbahçe'de Mehmet Ekici devre arasında yolcu! İşte yeni durağı...

Fenerbahçe'ye gelebilmek için büyük fedakarlık yapan Mehmet Ekici'ye, Fenerbahçe'nin Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdiği 28 kişilik kadroda yer verilmemişti. Geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertlilerin YouTube hesabına yüklenen videoda çift kale maçı kale arkasında oturarak izleyen ve görenlerin içlerini acıtan Mehmet Ekici ile ilgili önemli gelişmeler. Fenerbahçe'de kadroda giremeyen Ekici devre arasında takımdan ayrılıyor. İşte Ekici ile ilgili son gelişmeler ve yeni durağı...

8 Ekim 2019 Salı 09:05 Güncelleme: 08.10.2019 09:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





