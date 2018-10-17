Fenerbahçede Martin Skrtel tehlikesi! - Galeri - Fotomaç
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    Fenerbahçe'de Martin Skrtel tehlikesi!

    Fenerbahçe'yi devre arasında büyük bir tehlike bekliyor. Yönetimden hamle bekleniyor.
    17 Ekim 2018 Çarşamba, 08:24:05 Güncelleme: 08:26:41
    Fenerbahçede Martin Skrtel tehlikesi!

    Fenerbahçe, lig ve Avrupa'da sportif anlamda sonuçları düzeltmek için çabalarken, transfer dönemi de yaklaşıyor. Hem iç transfer hem de dış transferde sarı-lacivertli kulübü yoğun günler bekliyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçede Martin Skrtel tehlikesi!

    Transfer gündemindeki en önemli meselelerin başında Martin Skrtel ismi geliyor. Sarı-lacivertlilerde 3. sezonunu geçiren Skrtel, performansı ve liderliğiyle sembol oyunculardan biri olma yolunda hızla ilerliyor.

    Fenerbahçede Martin Skrtel tehlikesi!

    Slovak stoperle ilgili şu anda tek sıkıntı; sözleşmesinin sona eriyor olması. 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2019'da bitecek

    Fenerbahçede Martin Skrtel tehlikesi!

    OCAK AYINDA SERBEST
    Kurallar gereği de Skrtel, Ocak 2019'dan itibaren istediği kulüple görüşme hakkını edinecek. Sarı-lacivertlilerde şu anda sözleşmesi bitecek oyuncular için bir adım atılmadı.

    Fenerbahçede Martin Skrtel tehlikesi!

    Phillip Cocu'nun vazgeçilmezi olan ve oynadığı futbolla ayakta alkışlanan tecrübeli oyuncunun, takımının en iyisi olarak yorumlanıyor.

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