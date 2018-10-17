Fenerbahçede Martin Skrtel tehlikesi!

Fenerbahçe'yi devre arasında büyük bir tehlike bekliyor. Yönetimden hamle bekleniyor.
17 Ekim 2018 Çarşamba, 08:24:05
Güncelleme: 08:26:41
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Fenerbahçe, lig ve Avrupa'da sportif anlamda sonuçları düzeltmek için çabalarken, transfer dönemi de yaklaşıyor. Hem iç transfer hem de dış transferde sarı-lacivertli kulübü yoğun günler bekliyor.
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Transfer gündemindeki en önemli meselelerin başında Martin Skrtel ismi geliyor. Sarı-lacivertlilerde 3. sezonunu geçiren Skrtel, performansı ve liderliğiyle sembol oyunculardan biri olma yolunda hızla ilerliyor.
Slovak stoperle ilgili şu anda tek sıkıntı; sözleşmesinin sona eriyor olması. 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2019'da bitecek
OCAK AYINDA SERBEST
Kurallar gereği de Skrtel, Ocak 2019'dan itibaren istediği kulüple görüşme hakkını edinecek. Sarı-lacivertlilerde şu anda sözleşmesi bitecek oyuncular için bir adım atılmadı.
Phillip Cocu'nun vazgeçilmezi olan ve oynadığı futbolla ayakta alkışlanan tecrübeli oyuncunun, takımının en iyisi olarak yorumlanıyor.